Шок! Майкъл Дъглас разкри за още една афера с колежка

Холивудската легенда Майкъл Дъглас направи неочаквано разкритие в новите си мемоари „One Helluva Ride“. Актьорът признава, че по време на снимките на култовия еротичен трилър от 1992 г. „Първичен инстинкт“ е имал бурна любовна афера. Всички спекулации тогава свързваха химията му с екранната му партньорка Шарън Стоун, но истината се оказва съвсем различна - сърцето му е било спечелено от друга негова колежка, Джийн Трипълхорн, която играе ролята на полицейския психолог.

Любовен триъгълник и сложни отношения

По онова време разликата във възрастта им е близо 20 години - Дъглас е на 47 г., а Трипълхорн - на 28 г. Въпреки че той все още е официално женен за първата си съпруга Диандра Лукър (с която са заедно от 15 години), актьорът уверява Джийн, че бракът му практически е приключил и двамата живеят отделно.

„Истината е, че се влюбих силно в Джийн... Бях толкова луд по нея, че бях на крачка да напусна Диандра“, споделя Дъглас.

В крайна сметка той осъзнава, че да скочи директно от един дълъг брак в друга връзка не е правилно решение. За да избегне медийния скандал, актьорът пази романса им в пълна тайна дори от снимачния екип, като прекарва време с Трипълхорн единствено в наетата си къща.

Предизвикателствата пред камерата

Отношенията им зад кадър превръщат заснемането на интимните сцени в истинско изпитание:

Смущение и смях: Поради притеснение пред екипа, Трипълхорн първоначално избухва в неконтролируем смях по време на горещите сцени.

Интензивни снимки: В крайна сметка сцената, в която героят му я хапе и разкъсва дрехите ѝ, е заснета по „старомодния начин“ - с предварителни детайлни репетиции за всяко движение.

Реални последици: Вживяването в ролите е толкова силно, че на следващия ден гримьорите се налага да прикриват реални синини по тялото на актрисата.

Какво се случва след това?

Аферата приключва веднага след края на снимките, но Дъглас запазва изключително топли спомени за Трипълхорн като страхотна актриса и човек. Преди да публикува автобиографията си, той лично ѝ се обажда, за да поиска съгласието ѝ да включи историята им в книгата.

Как се развива животът им по-късно

Майкъл Дъглас се развежда с Диандра три години след премиерата на филма, а през 2000 г. се жени за Катрин Зита-Джоунс, от която има две деца. През 2000 г. Джийн Трипълхорн се омъжва за актьора Лиланд Орсър, с когото имат син.