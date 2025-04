Róisín Murphy пее на пристанището в Бургас

Наситената програма в културния живот на столицата не е пречка и на морето да се случват паметни музикални събития. Концерт с международен мащаб акостира в Бургас и това лято. На 2 август пристанището в морския град ще се превърне в сцена за една от най-оригиналните и любими певици на съвременната сцена - Róisín Murphy. С уникален стил, неподражаемо сценично присъствие и репутация, изградена на най-престижните световни фестивали, Murphy ще се включи в BURGAS SUMMER LIVE с концерт, който обещава да бъде знаков за културния календар на годината.

Истински дива diva със завладяващ талант и разнообразен репертоар, Róisín е добре позната от поп дуото Moloko, където заедно с дуетната си половинка Mark Brydon, тя създава хитове като „The Time Is Now“, „Sing It Back“ и „Party Weirdo“. Самостоятелната ѝ кариера обаче е не по-малко впечатляваща, прелитаща радостно от италиански песни и даунтемпо хитове към енергични сингли като „Let Me Know“. Нейната страст към модата, архитектурата и театъра създава спектакъл, който не се забравя. След участия на престижни фестивали като Glastonbury, Primavera Sound, Coachella и емблематичното шоу в Royal Albert Hall, сега българската публика има рядката възможност да се потопи в магията на Róisín на живо – край морския бряг на Бургас.

Визуална поезия и зарибяващи мелодии се преплитат безупречно и отразяват ярко марката „Róisín“ - пълнокръвен артист във всички смисли на тази дума.

Концертът на Róisín Murphy, част от BURGAS SUMMER LIVE е тук, а цените на билетите, които влизат в продажба в петък, стартират от 60 лв. в мрежата на Ticket Station.

