Отиде си обичана певица

Отиде си певицата Линда Нолан, която се прослави заедно със сестрите си от групата The Nolans. Тя почина след няколкогодишна борба с рака.

65-годишната ирландска звезда и сестрите ѝ Колин, Морин, Бърни, Денис и Ан имат редица хитове в края на 70-те и 80-те години на миналия век, сред които и диско класиката I'm In The Mood for Dancing.

Тя почина мирно в болница тази сутрин, „обгърната от любов“, с братята и сестрите си до себе си, се казва в изявление на нейния агент Дермът Макнамара.

„Като член на The Nolans, една от най-успешните момичешки групи на всички времена, Линда постигна световен успех; стана първата ирландска група, продала над един милион плочи по света, обиколи света и продаде над 30 милиона плочи“, каза той.

„Нейният характерен глас и магнетично сценично присъствие донесоха радост на феновете по целия свят, като ѝ осигуриха място като икона на британското и ирландското забавление.

„Освен на невероятната си кариера, Линда посвети живота си на това да помага на другите, като помогна да се съберат над 20 млн. паунда за многобройни благотворителни организации, включително Breast Cancer Now, Irish Cancer Society и Samaritans, наред с безброй други.

„През уикенда Линда беше приета в болница, където страдаше от пневмония. Лекарите започнаха да полагат грижи за края на живота ѝ, след като във вторник тя изпадна в кома.

„Тя почина спокойно, като до леглото ѝ бяха любящите ѝ братя и сестри, които се погрижиха да бъде обгърната с любов и комфорт в последните си мигове“, заяви Макнамара.

