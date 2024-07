Отиде си легендарен музикант, автор на безброй хитове

Дейв Логинс, номинираният за "Грами" певец и текстописец, известен най-вече с хита си от 1974 г. "Моля те, ела в Бостън", почина на 10 юли в "Олвен хоспис" в Нашвил, Тенеси. Той беше на 76 години. Причината за смъртта не е посочена, пише Нова.

Логгинс е автор на песни на едни от най-големите звезди на музикалната сцена, сред които Рей Чарлс, Джони Кеш, Уили Нелсън, Кени Роджърс и др.

Песента "Моля те, ела в Бостън" е номинирана за награда "Грами" в категорията за най-добро мъжко поп-вокално изпълнение. Издадена е през април 1974 г. като първи сингъл от албума му Apprentice (In a Musical Workshop).

Логинс е роден и израснал в Тенеси, а по-късно се премества в Нешвил.

През 1986 г. певецът печели награда CMA за дуета си с Ан Мъри, озаглавен Nobody Loves Me Like You Do. Той е единственият изпълнител, който получава наградата, без да е подписал договор с голям лейбъл.

Преди да почине Логинс е пожелал да няма погребение, а вместо цветя, да бъдат направени дарения за хосписа в Нешвил, Тенеси.

