Отиде си легендарен музикант

Музикалният свят потъна в траур след тъжната новина за кончината на фронтмена на култовата група New York Dolls.

Дейвид Йохансен ни напусна след истинска трагедия. Съвсем скоро, след като съобщи, че се бори с коварна болест, той си отиде.

Дейвид почина след битка с рак в четвърти стадий, мозъчен тумор и счупен гръбнак.

Певецът на Stranded in the Jungle почина в дома си в Ню Йорк в петък на 75-годишна възраст.

Доведената дъщеря на певеца, Лиа Хенеси, потвърди тъжната новина в събота - потвърждавайки, че той е починал в собствения си дом.

Преди броени дни Лия сподели подробности за здравословните битки на Дейвид, разкривайки, че той страда от рак, мозъчен тумор и счупен гръб.

Тя стартира кампания за набиране на средства, за да помогне за лечението му, докато той се бореше с болестите си.

Тя обясни, че пънк и рок певецът е бил диагностициран с рак през 2020 г. – слагайки край на изпълнителската му кариера. Разкри, че звездата е получавала: „интензивно лечение за рак в стадий 4 през по-голямата част от последното десетилетие“. Семейството е работило, за да запази в тайна здравословните проблеми на Дейвид, но е било принудено да сподели новината поради „сериозното финансово бреме“, което лечението му причинява.

Дейвид беше ключова фигура в оформянето на пънк сцената, а "New York Dolls" бяха предшествениците на пънк движението - дълги коси, женски дрехи и много грим, вдъхновиха глем движението, което десет години по-късно намери своето място в хеви метъла чрез групи като Faster Pussycat и Mötley Crüe.

Въпреки че групата не постига търговски успех по време на създаването си, влиянието им остава дълбоко вкоренено в по-късните музикални тенденции, като метъл и пънк групи.

След разпадането на "Ню Йорк Долс" Йохансен започва солова кариера и става Бъстър Пойндекстър, но се завръща и в света на глем и пънка.

По време на кариерата си той също се появява във филми като "Candy Mountain", "Let It Ride", "Married to the Mob" и има запомняща се роля на Ghost of Christmases Past в хита "Scrooged" с Бил Мари

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com