Къщата на София аплодира краля на акордеона Исус Ангелов

Повече от час виртуозният акордеонист Исус Ангелов увличаше гостите в Къщата на София в луди песни и танци. Изключителният музикант преминаваше от френски шансони и италиански канцонети на аржентинско танго, българска естрада, класика и здрав рок. Поводът за концерта, аплодиран и от обитателите на околните сгради, бе откриването на изложбата от акварели на Мариела Менчева, чиито изящни творби предизвикаха възторга на публиката. Съпътстващо събитие бе честването на осмия рожден ден на предаването „Покана за пътуване“ в ефира на БНР. Авторката и водеща Магдалена Гигова обяви, че от пътешественическото шоу вече се излъчва по Радио София всяка неделя след новините в 15 часа, като съпродуцент е Explorers Club Bulgaria към Геолого-географския факултет на Софийския университет. Д-р Милен Врабевски и съпругата му д-р Росица Врабевска като представители на Интелиджънт мюзик, доскорошен съпродуцент, също почетоха събитието, а сега с тяхно съдействие вече тече поредицата на Магдалена Гигова за сърдечните трепети на известните българи –„ Адресите на любовта“, отново по Радио София, всяка събота от 13 часа.

Снимки: Божидар Марков – Фотогруп

Къщата на София, проектирана от прочутите архитекти Васильов и Цолов, отново се превърна в място за изкуство и приятелско споделяне. Всъщност това е домът, в който през последните си години живее легендарната актриса от Народния театър Адриана Будевска. Към ръченицата на Магдалена Гигова и внучката на Мариела Менчева – Алис се присъединиха „Мисис Баба“ Капка Амзина и Явор Цаков, с импровизирани дуети се включиха Александър Александров-Алекс и Мора. Сред гостите бяха забелязани още художничките Деси Денева, Петя Илиева и Дили Бозаджиева, продуценкатата на 21 конкурса за красота Меги Савова, шефът на Музея за съвременно изкуство Надежда Джакова и членове на асоциацията на журналистите пътешественици, чиито член е и Магдалена Гигова, първият носител на наградата за пътешественическа журналистика на името на Максим Минчев.

