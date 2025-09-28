Иля Велчев отбеляза 47 години любов с нови стихове

Големият поет Иля Велчев и жена му, художничката Милена Велчева, отпразнуваха 47 години от деня, в който се срещат пред „Св. Александър Невски“. Тогава младата красавица рисува храма, а бъдещият й съпруг бърза за снимки в телевизията. Но спира при нея завинаги. На първата им среща й предлага да се оженят, което правят година по-късно. Тя остава неговата единственна любов, той е нейното единственно момче. Любовно-творческият дует получи пожелания от приятели за още половин век щастие навръх празника на светиците Вяра, Надежда, Любов и майка им София, а Иля Велчев посвети на Милена нови чувствени стихове.

Иля и Милена Велчеви на сватбата си

