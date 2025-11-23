Дан Браун се завръща с тайната на тайните

Авторът на най-прочутите трилъри на света се завръща със зашеметяващ нов роман, „Тайната на тайните“ /Бард/ – стимулиращ въображението, изпълнен с обрати шедьовър, който ще провокира ума на читателите и ще ги забавлява така, както само Дан Браун умее.

Световноизвестният професор по символика Робърт Лангдън е в Прага, за да присъства на лекция на видната специалистка по ноетика Катрин Соломон, с която неотдавна е започнал романтична връзка. Катрин е на път да публикува сензационна книга с експлозивни научни открития за природата на човешкото съзнание – труд, който заплашва да помете вековни схващания.

Когато едно брутално убийство превръща приятното пътуване в хаос, Катрин внезапно изчезва, а ръкописът е унищожен. В отчаяното си желание да открие жената, която обича, Лангдън се впуска в ожесточена надпревара на фона на мистичната Прага, безмилостно преследван от могъща организация и страховит убиец, изникнал от древната митология на града. Действието се разгръща в Лондон и в Ню Йорк. Професор Лангдън се потапя в света на футуристичните науки, минава през лабиринт от шифри и символи, докато не разкрие шокиращата истина за секретен проект, който завинаги ще промени представата ни за човешкия ум.

Всички произведения на изкуството, артефакти, символи и документи в този роман са реални. Всички експерименти, технологии и научни резултати са истински. Всички организации в този роман наистина съществуват.

