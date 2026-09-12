Рицарски загадки от сърцето на Лондон
В църквата на тамплиерите „Темпъл“ почиват мъжете, подписали Магна Харта, а героите на Дан Браун търсят Светия Граал
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В църквата на тамплиерите „Темпъл“ почиват мъжете, подписали Магна Харта, а героите на Дан Браун търсят Светия Граал
В „Тайната на тайните“ професорът по символика Робърт Лангдън се развихря в Прага
Светицата първа оповестява „Христос воскресе!“ и дава червено яйце на император Тиберий
Култовият писател имал 4 любовници, купил на едната кон за $300 бона
Романът "Ад" на Дан Браун ще бъде екранизиран. Това бе обявено след публикувания дебютен трейлър тази нощ. Това ще бъде трети филм по книги на популяр...
Дан Браун е мой фиктивен персонаж, който заживя свой живот Мина малко повече от седмица от смъртта на великанът Умберто Еко. Човекът енциклопедия бе...
Том Ханкс отново влиза в кожата на Робърт Лангдън. Професорът от Харвард е главен герой и във филмовата адаптация на последния бестселър на Дан Браун...
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