БГ музиканти блестят в оркестъра "Виена Шьонбрун"

„Виена Шьонбрун Оркестра” ще имат трети концерт в София на 13 декември от 21 ч. Специалният жест на австрийските музиканти е адресиран към българската публика, която за поредна година се доказва като една от най-горещите почитатели на виенската класика и за нула време изкупи билетите за първите два концерта.

Оркестърът признава, че има особено силен сантимент към зала „България“ - не само заради нейната акустика, но и заради атмосферата, която напомня на емблематичната „Златна зала“ на Мюзикферайн, дома на легендарния Новогодишен концерт на Виенската филхармония. Този виенски дух е в основата на празничната програма, която оркестърът поднася в трите си столични концерта. На диригентския пулт отново ще застане харизматичният маестро Винисиус Ката, който ще поведе публиката на пътешествие през вековете на класиката. След триумфа на "Виена Шьонбрун Оркестра" в София и публиката в Пловдив и Варна ще се наслади на магията им.

Тази година оркестърът пристига у нас с изцяло нов празничен репертоар, вдъхновен от традицията на музикалната столица на Европа и легендарния Новогодишен концерт на Виенската филхармония. Българската публика ще чуе произведения на Хайдн, Моцарт и Бетовен - трима композитори, които оформят гръбнака на класическата епоха.

Сцената ще обедини двадесет и четирима изключителни музиканти от различни националности, които ще подарят на публиката незабравимо музикално преживяване - съчетание от изисканост, традиция и празничен дух, което превръща Коледата в истинска Виенска приказка. Някои от тях са възпитаници на Виенския университет по музика активни членове на Виенската филхармония. Сред българските музиканти в състава са трима изпълнители, включително концертмайсторът Таня Джарова-Салюстио. Специално за българските концерти към състава на „Виена Шьонбрун Оркестра” се присъединяват италианският тенор Марко Ди Сапия и младата българска цигуларка Йоанна Русева, лауреат на над 16 национални и международни конкурса.

Два века след епохата на Хайдн, Моцарт и Бетовен, през 1997 г. група виенски музиканти решават да възродят духа на класическата традиция, създавайки оркестър, който много скоро се превръща в международен посланик на австрийската култура. Така се ражда „Виена Шьонбрун Оркестра“ - естествено продължение на музикалното наследство, превърнало Виена в символ на изискан звук и блестящи композиции.

„Виена Шьонбрун Оркестра“ е изнасял концерти в повече от 25 страни - от Бразилия до САЩ - и остава верен на мисията си да представя австрийската култура пред света.

