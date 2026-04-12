Художници от Европа изследват утопията в София

„Алтернативи… по очертанията на утопията“ е логото на международния проект, който събира 11 артисти от Австрия, Италия, Полша, Грузия и България. В изложбата, която откриват на 14 май в One gallery, те предлагат многопластов поглед към утопията като поле на въображение, критика и художествено изследване.

Проектът разглежда рисунката не като завършена форма, а като процес – рефлексивна и експериментална практика, която преминава отвъд традиционните си граници. В експозицията са включени произведения, създадени по време на международната артистична резиденция в Пловдив през 2024 г., както и нови творби и инсталации, които разширяват понятието за „рисунка“ към обекта, пространството и концептуалния жест.

В центъра на изложбата стои утопията – не като идеализирана визия за бъдещето, а като инструмент за мислене на настоящето. Чрез препратки към философията на Платон и Томас Мор, както и към съвременни социални и политически контексти, участващите артисти изграждат наративи, в които утопичното съществува едновременно като възможност и провал, като вяра и съмнение.

Експозицията събира разнообразни художествени подходи – от деликатни „реликви“, които придават материалност на въображаеми светове, до експресивни рисунки, обекти и скулптурни форми, изследващи напрежението между памет и материя, между реалност и фикция. Обединяваща нишка е разбирането за утопията като „не-място“, което придобива плътност чрез художествения акт – чрез рисунката като първичен жест, чрез събирането на следи и чрез въображението като форма на съпротива и създаване на алтернативни реалности. Проектът е реализиран по идея и инициатива на Северина Кехайова и е куриран от FURNA art and culture. Той поставя началото на серия от международни артистични срещи и съвместни практики, фокусирани върху съвременните форми на колективност и културен обмен. Участващите артисти са Петер Асман, Елена Катерина Дория, Каролина Гацке, Иза Гайгер, Виолета Иванова, Нино Ломсадзе, Макс Дела Мора, Лео Нойхаузер, Мариана Николай Пачева, Хервиг Прамер, Емануела Серафино.

