Избори 2026

Ето я избирателната активност в края на изборния ден

Секциите отвориха врати в 07:00 ч. сутринта

Снимка: БТА
19 апр 26 | 20:13
Агенция Стандарт

45.7% е избирателната активност към 20:00 часа. Това сочат данните от exit poll-а на агенция "Тренд".

Според „Галъп Интернешънъл Болкан” към същия час до урните да отишли 48.0 на сто от имащите право на глас. По данни на агенция "Мяра" делът на гласувалите до 20 ч. е 48.5%.

Секциите отвориха врати в 07:00 ч. сутринта. Изборният ден ще продължи до 20:00 ч. или докато има чакащи да гласуват. Право на вот на предсрочните избори имат 6 575 151 души. Отново гласуваме с хартиена бюлетина или с машина.

Автор Агенция Стандарт

Още по тема Избори 2026
Още от Избори 2026
