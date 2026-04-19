Ето по колко депутати ще имат партиите в новия парламент

Ето по колко депутати ще имат отделните партии при 6-партиен парламент.

Според Алфа рисърч партията на Радев "Прогресивна България" печели 105 места в парламента, ГЕРБ-СДС - 46, ПП-ДБ- 40, ДПС - 24, Възраждане - 14, БСП - 11.

Според Маркет линк "Прогресивна България" печели 110 места в парламента, ГЕРБ-СДС -44, ПП-ДБ-39, ДПС - 21, Възраждане - 14, БСП - 12.

Резултатите към момента показват силно разпокъсан парламент и поставят въпроса за бъдещи коалиционни формули при съставяне на управление. Очаква се окончателната картина да стане ясна в следващите часове.

Данни:

"Прогресивна България" - 38.9%

ГЕРБ - 15.4%

ППДБ - 13.6%

ДПС - 7.5%

"Възраждане" - 5.1%

БСП - 4.1%

"Сияние" - 3.2

МЕЧ - 3.2%

"Величие" - 3%

ИТН - 2%

