Най-лесният ябълков сладкиш за есента. Няма месене и точене

Ако ви се хапва домашен ябълков сладкиш, но не ви се меси, точи и приготвя отделна плънка, тази рецепта е точно за такива дни. Румънското издание „Evenimentul Zilei“ я нарича „сладкиша на мързеливия“, защото почти цялата подготовка се свежда до разбъркване на продуктите в една купа и добавяне на ябълките директно в тестото. Получава се мек и леко влажен десерт с аромат на канела и ванилия, готов за по-малко от час.

Какво ви трябва

За тава около 20 на 30 см са необходими 4 средни ябълки, 3 яйца, 160 г захар, 180 г брашно, 100 мл олио, 100 мл прясно мляко, 10 г бакпулвер, 1 пакетче ванилова захар, 1 чаена лъжичка канела, щипка сол и 1 чаена лъжичка лимонов сок. По желание накрая сладкишът може да се поръси с пудра захар.

Ако ябълките са много сладки, количеството на захарта спокойно може да се намали. Най-подходящи са по-твърди плодове, които няма да се превърнат напълно в пюре при печенето. Добра комбинация е част от ябълките да са сладки, а други леко кисели.

Ябълките отиват направо в тестото

Ябълките се обелват, почистват от семките и се нарязват на кубчета около сантиметър или на тънки резени. Поливат се с лимоновия сок и се поръсват с канелата. Ако са много сочни, могат да останат за 5-10 минути в цедка, но не трябва да се изстискват напълно, защото част от сока им помага сладкишът да остане мек.

Яйцата се разбиват със захарта, ваниловата захар и щипката сол за няколко минути, докато сместа изсветлее и увеличи леко обема си. След това постепенно се добавят олиото и млякото.

Брашното се смесва отделно с бакпулвера и се прибавя на два-три пъти. Тук има един важен момент - след добавянето на брашното не трябва да се бърка прекалено дълго, защото сладкишът може да стане по-плътен. Крайният резултат трябва да бъде сравнително гъсто, но лесно за изливане тесто.

Накрая ябълките се добавят директно към сместа и внимателно се разбъркват с шпатула. Няма отделен слой плънка, няма кори и няма сглобяване на десерта на няколко етапа.

35-40 минути във фурната

Фурната се загрява предварително на 180 градуса. Тавата се покрива с хартия за печене или се намазва с малко масло и се поръсва с брашно. Сместа се изсипва, заравнява се и се пече около 35-40 минути.

След около половин час е добре сладкишът да се наблюдава. Когато повърхността стане златиста, готовността може да се провери с клечка за зъби, като тя се забие на място с повече тесто и по-малко ябълки. Ако излезе без сурова смес по нея, десертът е готов.

След изваждането сладкишът трябва да остане в тавата още около 20-30 минути. Веднага след печенето вътрешността е много мека заради ябълките, а след леко охлаждане парчетата се режат значително по-красиво.

Трикът за по-пухкав резултат

Най-важното е яйцата и захарта да бъдат разбити добре още в началото. Въздухът, който влиза в сместа, помага на тестото да стане по-леко. След добавянето на брашното обаче правилото се обръща - тогава се разбърква само колкото съставките да се смесят.

Не бива да се прекалява и с ябълките. Макар изкушението да е голямо, прекалено много плодове могат да натежат на тестото и средата да остане недопечена.

Към основната рецепта могат да се добавят нарязани орехи, стафиди, бадеми, настъргана лимонова или портокалова кора, малко индийско орехче или есенция от ром. Особено подходящи са около 50-70 г орехи, които чудесно се съчетават с ябълките и канелата.

Това не е претенциозен десерт и точно в това е чарът му - една купа, една тава, няколко обикновени продукта и почти никаква сложна подготовка. Подходящ е и за сутрешното кафе, и за бърз семеен десерт.