Зорница Грекова: Наследството не разделя, а сближава

Нови туристически маршрути, образователни проекти и устойчиво местно развитие могат да бъдат резултат от партньорствата между побратимените градове на България и Азербайджан. Тези възможности откроява заместник-министърът на културата Зорница Грекова в поздравителен адрес по повод Международния форум „България - Азербайджан: Градоустройство, архитектура и туризъм - наследство, иновации, градовете на бъдещето“.

Посланието е отправено до Славка Бозукова, председател на Общество „Културно наследство“, и до Негово Превъзходителство Елмар Маммадов, извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в Република България.

Грекова поздравява организаторите за инициативата, която създава пространство за диалог, обмен на идеи и изграждане на устойчиви партньорства между двете държави. В центъра на посланието ѝ е разбирането, че съхраненото наследство има пряко значение за бъдещето на градовете и за живота на следващите поколения.

„Културното наследство е жива връзка между миналото и бъдещето. То съхранява паметта на народите, формира тяхната идентичност и вдъхновява развитието на съвременните градове“, посочва заместник-министърът.

Според нея опазването на историческата среда трябва да се съчетава с иновации, устойчиво градоустройство и отговорен туризъм. Именно тази връзка е важна предпоставка за създаването на жизнена и привлекателна градска среда, която да остане пълноценна и за идните поколения.

Грекова изразява увереност, че срещата между представители на институциите, дипломатическия корпус, професионалните и академичните общности, културния сектор и туристическия бизнес ще насърчи обмена на добри практики и ще открои нови възможности за съвместни инициативи. Особено перспективна според нея е работата между побратимените градове, които могат да превърнат споделеното културно наследство в основа за конкретни проекти и развитие на местните общности.

В поздравителния адрес е итя изразява признателност към Общество „Културно наследство“ и Посолството на Република Азербайджан в България за последователните им усилия да утвърждават културната дипломация като мост между народите.

„Подобни инициативи доказват, че наследството не разделя, а сближава – чрез общи ценности, взаимно уважение и стремеж към по-добро бъдеще“, подчертава Грекова.

Заместник-министърът пожела на участниците ползотворни дискусии, вдъхновяващи идеи и конкретни резултати, които да дадат нов тласък на сътрудничеството между България и Азербайджан в културата, архитектурата, градското развитие и туризма.