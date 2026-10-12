Йотова възхити с думи за България: Имаме 14 века история, как да не се гордеем!

„Едно от най-големите чудеса на България сме ние, българите, нашият народ!“ С тези силни думи президентът Илияна Йотова отправи емоционално послание за националното самочувствие, родолюбието и съхраняването на българския дух. Държавният глава произнесе вдъхновяващо слово по време на спектакъла „Българският код: Шевицата“ и церемонията за годишните награди „Чудесата на България“ - 2026 в Народния театър „Иван Вазов“.

Йотова връчи и отличията за най-големите археологически открития на годината на екипите, разкрили сензационни находки в Деултум, Перперикон и край провадийското село Блъсково.

Тази вечер разгадаваме българската душа

„Тази вечер присъстваме на необикновен спектакъл. Спектакъл, който е сякаш на един дъх, сякаш спира дъха“, заяви президентът.

Тя определи представлението като опит да бъде разгадана българската душа и да се открие онази сила, която прави националния дух несломим и неподвластен на времето.

Йотова нарисува с думи красотата на българската шевица, белите ризи, пъстрите носии и магнетичния звук на гайдата, който кара хората да настръхват и който България е подарила на света.

Президентът припомни силата на българската писменост, делото на Паисий Хилендарски и подвига на воините, дали живота си за родината, без да предадат българското знаме.

„Тази вечер говорим за онази българска сила, която е държала ръката на Паисий Хилендарски по страниците на „История славянобългарска“, подчерта държавният глава.

Буквата Б - символ на българската цивилизация

Особено място в словото на Йотова зае кирилицата и нейното значение за развитието на славянската култура.

Президентът припомни форумите, посветени на бъдещето на кирилицата, които преди години започна заедно с екипа на агенция „Стандарт“ и съмишленици от научните среди.

Тя подчерта, че инициативата е събрала учени от различни държави, за да разкажат за историческото и културното влияние на България далеч отвъд нейните географски граници.

„Една държава създава не само азбука и писменост, език, събира етноси, за да ги направи народ“, заяви Йотова.

Държавният глава разказа и за избора на буквата Б за символ на форумите, вдъхновен от красотата на старинен български ръкопис.

„Б е благословия, баща, благодат, благодарност“, посочи тя, като открои дълбоката символика на буквата в българската традиция.

14 века история. Йотова призова българите да имат самочувствие

В един от най-емоционалните моменти от речта си президентът насочи вниманието към историческата приемственост на българската държава.

Йотова припомни близо 14-вековната история на България и изрази гордост от съхраненото през столетията национално име.

„Как да няма гордост? Как да няма самочувствие?“, попита тя и призова българите да познават по-добре собствената си история и да предават това знание на следващите поколения.

„Тази земя българска ни е едничка. Тя ни е и люлка, и опора“, заяви държавният глава.

Според Йотова най-важното наследство, което родителите, бабите и дядовците оставят на своите деца, са добродетелите - любовта към родината, уважението към българския език и преклонението пред националната история.

Президентът подчерта, че именно в шевицата са вплетени родолюбието, красотата и цветовете на българската земя, огъня, слънцето и морето.

Специална благодарност към Славка Бозукова и „Стандарт“

Илияна Йотова отправи специални думи на признателност към председателя на Общество „Културно наследство“ и главен редактор на „Стандарт“ Славка Бозукова.

„Искам да се обърна към вас, уважаема госпожо Бозукова, да ви благодаря за всичките 16 години, в които поддържате тази невероятна традиция“, заяви президентът.

Тя изрази увереност, че инициативата ще продължи да се развива, защото българската земя пази още безброй неразкрити исторически съкровища.

Според Йотова „Чудесата на България“ не само прославят страната далеч зад границите й, но и се превръщат в притегателна сила за български и чуждестранни посетители.

Президентът отличи трите археологически сензации на годината

Кулминация на церемонията беше връчването на наградите за най-големите археологически открития на 2026 година.

Сред отличените беше проф. Людмил Вагалински за изключителната находка в древния Деултум край Средец. Археолозите откриха човешки скелет в огромен римски долиум, а необичайното откритие привлече вниманието на международната научна общност.

Престижното отличие получи и проф. Николай Овчаров за впечатляващите открития в Скалния град Перперикон, сред които монументални мраморни статуи от римската епоха.

Третото признание беше за уникалния стъклен ритон, открит край село Блъсково, Провадия, който вече е известен като „Рогът на изобилието“. Отличени бяха археологът доц. д-р Стилиян Иванов и реставраторът Чавдар Чомаков.

Нека чудесата на България пребъдат

В заключителните си думи президентът призова за повече единство, взаимно уважение и общи усилия в името на българското културно наследство.

Тя пожела приятелите и съюзниците на инициативата да стават все повече, а всяка следваща година да носи нови поводи за национална гордост.

„Нека да направим така, че чудесата да пребъдат, да има още и още, да ги изучаваме, да се гордеем с тях, да уважаваме себе си, помежду си, да си подаваме ръка“, призова Илияна Йотова.

Спектакълът „Българският код: Шевицата“ беше организиран от Общество „Културно наследство“ - българския представител на Европа Ностра, под патронажа на държавния глава.