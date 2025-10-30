Славка Бозукова: Със спектакъла за Чудесата бием камбаната на духовността

До тази вечер продължава гласуването за юбилейните награди "Чудесата на България". Победителят ще бъде обявен на уникалния спектакъл – церемония на 1 ноември в Народния театър "Иван Вазов".

"Вечерта на чудесата на България ще бъде подарък - спектакъл с преживяване на българския дух през хилядолетията, населявани по българските земи. Ще има и много музикални чудеса като Валя Балканска, Иван Лечев, Николина Чакърдъкова. Звезди Керемидчиев ще изпълни една песен "Ние сме българи". Духът заедно с всички музикални чудеса се надявам да способства за доброто настроение и награди, които са много ценни", сподели в студиото на "България сутрин" Славка Бозукова, издател и главен редактор на вестник "Стандарт", председател на Общество „Културно наследство“, български представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство „Европа Ностра“. Неправителствената организация е организатор на спектакъла „България – страна на Чудесата“, който се провежда в партньорство с Народен театър "Иван Вазов" и с подкрепата на министерството на културата.

В конкурса изпъкват три чудеса, които са от различни исторически епохи.

Солницата в Провадия, от праисторията, която е на 8 000 години: "Там където е бил първият град в Европа, първият монетен двор".

Античността с Хераклея Синтика в землището на Рупите: "Не отстъпва от римските антични градове, не случайно се казва, че там е имало римски император".

Крепостта "Урвич", близо до София: " Там все още има голяма мистерия със сребърния пръстен с двуглав орел, гроба на малката принцеса. Почти се доказва, че там са намерени останки на роднини на Иван Алекнасдър - дали е братът на Иван Шишман - тепърва ще се доказва".

Привличане на туристи

В ефира на Bulgaria ON AIR Славка Бузукова изрази надеждата си привличането на вниманието върху чудесата на България да доведе до по-голям интерес от страна на туристите - български и от чужбина.

"Надявам се да се гледа като към нещо, което носи духовна сила и икономически двигател. Да се пълнят регионите с туристи покрай модерния разказ за културата, туризма, обичаите, традициите, кулинарията", каза Бузукова.

Държавна помощ

Тя подчерта, че държавата няма статистика какви са приходите от културен туризъм.

"В днешния ден все по-малко се говори за духовността и трябва да бием камбаната", призова организаторът на конкурса за чудесата на България.

Като постижения тя даде за пример Центърът за подводна археология, който става институт към ЮНЕСКО.

