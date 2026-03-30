Най-богатата почва на планетата, е у нас

Подземното богатство в територии на страната не се използва. Това каза изследователят инж. Иван Лишков в ефира на "Операция История". Той бе категоричен: "Почвата в Северозападна България, и в частност в местността Златията, е възможно най-богатата почва на планетата Земя, а и въобще в Слънчевата система."

По думите му подобна е ситуацията и с цялото поречие на река Дунав, чиито дадености също не се използват. "Няма туризъм, няма транспортна дейност, няма място за посещение, свързано с културноисторически туризъм, риболов и т.н.", отчете още изследователят пред Bulgaria ON AIR.

"Започна се с унищожаване на икономиката, но се унищожи и земеделието, където акцент беше зеленчукопроизводството. На земя, която е толкова богата, може да се отглежда и зърно, но не е това целта", коментира инж. Лишков. И подчерта: "Много се противопоставя икономическият на финансовия капитал, а борбата в момента е със спекулативния капитал на световно ниво. Искат да изкарат, че финансовият капитал е спекулативен, а това не е така."

