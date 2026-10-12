Митрополит Арсений: Тук са се събрали родолюбци, а не родоотстъпници

„Чудесата на България сте всички вие, които обичате България!“ С тези силни думи Сливенският митрополит Арсений се обърна към участниците в тържествената церемония „Чудесата на България“ - 2026. Владиката получи престижната награда „Пазител на духовните чудеса“ за подкрепата и благословията, с които България създаде своя първи поклоннически маршрут „Пътят до мощите на Кръстителя“, наричан българския Ел Камино. Отличието му беше връчено от заместник-министъра на културата Зорница Грекова по време на спектакъла „Българският код: Шевицата“, организиран от Общество „Културно наследство“ под патронажа на президента Илияна Йотова.

Арсений: Тук са истински родолюбци

В емоционалното си слово митрополитът припомни един от най-силните въпроси, оставени ни от големия възрожденски поет Добри Чинтулов.

„Къде си, вярна ти любов народна?“, цитира владиката знаменитите стихове на своя съгражданин от Сливен.

Според него отговорът е бил именно в залата, събрала хора, посветили усилията си на опазването на българското културно и духовно наследство.

„Тук са се събрали родолюбци, а не родоотстъпници, истински патриоти“, заяви категорично митрополит Арсений.

Той подчерта, че любовта към България се доказва чрез конкретни дела, постоянство и личен пример.

Младите имат нужда от истински примери, не само от Фейсбук герои

Особено силно прозвучаха думите му за отговорността към младите поколения. Владиката подчерта, че отличието го задължава да продължи да работи още по-усърдно за съхраняването на православната вяра и българската духовност.

Според него младите хора имат нужда от достойни личности, на които да подражават, а не да откриват своите герои единствено във Фейсбук.

Арсений призова българите да бъдат достойни наследници на миналото и ревностни защитници на настоящето, на националната култура, традиции и български дух.

Мощите на Кръстителя - светиня за целия християнски свят

Приемайки наградата от името на духовенството на Сливенската епархия, митрополитът благодари специално на Славка Бозукова за подкрепата и родолюбивата й дейност.

Той припомни, че благодарение на съвместните усилия за втора поредна година на остров Свети Иван край Созопол е било отслужено богослужение в чест на свети Йоан Кръстител.

Именно там при археологически разкопки проф. Казимир Попконстантинов откри мощите, почитани като принадлежащи на светеца.

Арсений ги определи като богатство не само за България, но и за целия християнски свят, с което българският народ има основания да се гордее.

Поклонническият маршрут „Пътят до мощите на Кръстителя“ превръща тази духовна история в живо преживяване и открива нови възможности за развитието на религиозния туризъм у нас.

С признанието за митрополит Арсений церемонията „Чудесата на България“ отдаде почит на хората, които съхраняват православните светини и превръщат вярата в жива връзка между поколенията.