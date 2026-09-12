Изненада! Десислава Радева пое по Пътя на душата
Във Франция е, тръгна по маршрута на Ел Камино
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Във Франция е, тръгна по маршрута на Ел Камино
Животът ни се дели на "преди" и "след" Сантяго, разказват пилигримите Ел Камино или Пътят към Сантяго, наричан още Пътят на Яков, е мрежа от пътища,...
Три кърджалийки Елена Топалова, Петранка Мавродиева и Станимира Димитрова минават по 800- километровия път Ел Камино. „Вече са преодоляли повече от п...