Всичко за Ел Камино

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Камино води към свободата

Камино води към свободата

Животът ни се дели на "преди" и "след" Сантяго, разказват пилигримите Ел Камино или Пътят към Сантяго, наричан още Пътят на Яков, е мрежа от пътища,...

12 януари | 23:40
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Родопчанки по пътя Ел Камино

Родопчанки по пътя Ел Камино

Три кърджалийки Елена Топалова, Петранка Мавродиева и Станимира Димитрова минават по 800- километровия път Ел Камино. „Вече са преодоляли повече от п...

14 юли | 13:12
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