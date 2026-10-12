Хорото вместо разговори с изкуствения интелект. Необичаен призив на „Чудесата на България“

Българските читалища получиха едно от най-значимите отличия на годишните награди за културно наследство „Чудесата на България“ - 2026. Престижният приз „Пазител на паметта“ беше връчен на председателя на Съюза на народните читалища проф. Николай Дойнов по време на спектакъла „Българският код: Шевицата“. Наградата връчи Мая Герасимова от Първа инвестиционна банка (Фибанк), която отправи силно послание за бъдещето на читалищата и необходимостта те да привличат младите хора към българските традиции. Тя постави въпроса как народните песни, танците и театърът могат да намерят своето място в живота на новите поколения в епохата на изкуствения интелект.

Младите да преоткрият българските традиции

„За мен е изключителна чест от името на Фибанк да връча тази прекрасна награда точно на читалищата, защото според мен читалищата са не само пазители на паметта“, заяви Мая Герасимова.

Тя подчерта, че голямата задача на читалищните дейци не се изчерпва със съхраняването на историческото наследство. Не по-малко важно е ценностите и традициите да достигнат до следващите поколения.

В изказването си Герасимова отправи и необичаен призив - читалищата да намерят начин да привлекат младите хора, които все повече общуват с технологиите и изкуствения интелект, към живото преживяване на българската култура.

Да играят хора, да пеят народни песни и да поставят театрални пиеси - това бяха част от заниманията, които тя посочи като възможност младите да се докоснат до националните традиции.

Мая Герасимова пожела успех на читалищните дейци в усилията им да събудят интереса на новите поколения към богатството на българската духовност.

Николай Дойнов прие отличието „Пазител на паметта“

Наградата получи проф. Николай Дойнов, председател на Съюза на народните читалища, като признание за ролята на тези уникални български институции в опазването на националната памет.

Читалищата заемат особено място в културния живот на страната. Те съчетават дейността на библиотеки, школи по изкуствата, самодейни състави и местни културни средища, като в много малки населени места остават основният организатор на обществения и духовния живот.

През 2026 година тяхната мисия придоби допълнително значение покрай 150-годишнината от Априлското въстание. Чрез инициативи, посветени на живота и делото на априлци, читалищата се превърнаха в мост между героичното минало и младото поколение.

Именно тази способност да свързват историята със съвременността беше сред основните основания за отличието.