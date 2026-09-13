Николай Дойнов: Радев ме произведе в генерал на читалищата
Не министърът, творците създават културата, казва председателят на Съюза на народните читалища
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Не министърът, творците създават културата, казва председателят на Съюза на народните читалища
Журналистът на NOVA Николай Дойнов стана жертва на измама по празниците. За това призна самият той в „Интервюто в Новините на NOVA“.По повод въвеждане...
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Водещият на Нова се ожени за половинката си Петя Иванова
Водещият на Нова се врече във вечна вярност на своята дългогодишна половинка Петя
Семейства се тревожат за прехраната, гордеят се с волейбола, казват Ани Салич и Ники Дойнов Приятелки си делят кафето в Монтана, 45-годишна работи н...
София. Ани Салич и Николай Дойнов са новият тандем в емисията на Нова телевизия „Календар", съобщиха от медиата. От 24 февруари новините ще бъдат с но...