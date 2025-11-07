Цветелина Бориславова пази паметта и традициите

Цветелина Бориславова от години милее и работи за опазването на българската памет и традиции. Затова и заслужено получи голямата награда „Пазител на наследството“, която кампанията „Чудесата на България“ присъди на най-големите дарители за съхранението опазването и популяризирането на Чудесата. С нея бе отбелязан огромният принос на г-жа Бориславова за възкресението на гробницата в Свещари.

Ние отбелязваме невероятните чудеса, с които разполага България, но за това са необходими приятели и партньори, които осигуряват истинска подкрепа и дават всичко от себе си, за да може това да продължава, заяви вицепрезидентът на Европа Ностра Греъм Бел, връчвайки наградата на Цветелина Бориславова. Европа Ностра е организация за културното наследство, представена в 60 страни, и бях изключително радостен да чуя гласа на България в музиката и да видя душата на България чрез нейния глас и изкуство, посочи Бел.

Европа Ностра се стреми да представя културата на народите в цяла Европа и намира специални приятели, за да може да постигне тази цел. Радвам се, че можем да бъдем верен партньор на Бранд България и на „Чудесата на България“. Надявам се, че ще продължим с още подобни събития, в които да се чува гласът на България в хора, който звучи в Европа, заключи Греъм Бел.

Цветелина Бориславова e мажоритарен акционер и председател на Надзорния съвет на Българо-американска кредитна банка (БАКБ АД) от м. юли 2011 г.; акционер и председател на Надзорния съвет на „СИБАНК” АД през периода 2001-2010 г.; основател, собственик и председател на Управителния съвет на СИЕСАЙЕФ АД от 2005 г.

Цветелина Бориславова е учредител и председател на фондацията “Кредо Бонум”, която активно работи по съхранението и социализацията на Чудесата на България, по опазване на българската памет и традиции, по представянето на наследството ни зад граница, както и учредител на фондациите „Инициатива Глобална България“, „Типинг Пойнт“, основател и вицепрезидент на Българския Съвет за Устойчиво Развитие /БСУР/. От 2006 г. Цветелина Бориславова е Почетен консул на Исландия в България. Социалната дейност на г-жа Бориславова е посветена на инициативи, свързани с образованието, бъдещето на икономиката и устойчивото развитие, възстановяване на културното наследство и опазване на околната среда. Цветелина Бориславова е и съучредител на Общество „Културно наследство“, което активно работи за възстановяването и популяризирането на културно-историческото наследство на България.

