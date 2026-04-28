Чудесата оживяват в Бургас. Уникалният спектакъл

Чудесата на България оживяват в Бургас. На 4 май 2026 г. от 18 часа Културен дом - НХК става сцена на времето. Спектакълът "България - страна на Чудесата. Дух и вяра", който докосна сърцата на всички българи в Деня на Народните будители миналата година, гостува на морската перла.

Бургазлии и гостите на града ще се насладят на вълнуващото пътешествие на българския дух през вековете. По време на представлението, което се провежда с подкрепата на Община Бургас, ще бъдат раздадени и наградите за културно-историческо наследство в Южното Черноморие. Входът е свободен!

Спектакълът-церемония е специалният подарък за бургазлии и гостите на града от националната кампания „Чудесата на България“, която отбелязва юбилейната си 15-а година. Събитието се организира от Общество "Културно наследство" - българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство Европа Ностра.

Космическият глас на Валя Балканска ще открие спектакъла. Пироните в него са невероятният дует между великата Мими Никола и Цецо Елвиса, виртуозните пианисти Хасан и Ибрахим, формация "Петте сезона", вокална група "Морски песъчинки" и самодейна група за автентичен фолклор „Еркечко наследство“.

Водещи на спектакъла-церемония за любимите български артисти Гергана Стоянова и Симеон Владов, като Симеон ще поднесе специална изненада на бургаската публика.

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ!

ОЧАКВАМЕ ВИ!

