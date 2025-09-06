Царският венец, направен по технология от бъдещето

Когато в знойния юлски следобед на 2005 г., археологът Даниела Агре разравя пръстта между ямболските села Маломирово и Златиница, все още никой не си дава сметка, че представите за тракийската култура ще се преобърнат. След години на търсене и разкопки, в събота, 23 юли, земята проговаря – и разказва историята на могъщ тракийски владетел, погребан с царски почести и злато, достойно за легенда.

Царски гроб, скрит от времето

Откритието започва с неочаквано срутване на земна маса, което разкрива дупка – първоначално смятана за леговище на язовци. Но Агре подозира друго. Скоро се появяват скелетите на два коня, ритуално принесени в жертва, както и останките на огромно куче – убито с камък, по който има полепнала козина. Всичко това – покрито с конопени рогозки, свидетелства за култово погребение.

Съкровището: злато, митология и воинска слава

В гроба археолозите откриват над 50 предмета – златен венец с изображение на богинята Нике, 29 златни розети, масивен пръстен със сцена на Великата богиня-майка, която поднася чаша с вино на царя. Около него са разположени меч, щит, шест копия, два комплекта стрели, ритони, фиали, апликации за конска амуниция и гръцки амфори. Всичко това говори за могъщ цар, окичил се с венец след победа в битка.

Най-красивата корона

Именно златният венец е перлата в откритото съкровище. Това е може би най-изящната тракийска „корона“, откривана в земите ни. На главата си освен венеца владетелят е носел и кожена лента с монтирани върху нея 29 златни розети. На малкия пръст на дясната му ръка пък е блестял масивния пръстен-печат.

Най-любопитното е, че ювелирното златно украшение е създадено по технология, за която се смята, че е открита три века по-късно. Приложен е методът на изтеглената пластина, която до този момент в световната наука се смята за постижение на римската епоха от I в. след Христа. Така находката в Златиница-Маломирово съвсем сериозно повдига въпроса дали пък тракийските торевти не са тези, които са дали на Рим златните лаврови венци...

Митове, змии и грифони

Най-загадъчният артефакт е позлатеният наколенник, върху който са изобразени змии, грифони и четири сцени от тракийската митология – уникални за българската археология. Според легендите, тракийските царе били избраници на боговете, а гробовете им – портали към отвъдното. Местните вярвали, че в могилата се крие „златото на царя, който говори със зверовете“ – мит, предаван от поколение на поколение.

Кой е владетелят?

Археолозите откриват, че тракийският цар, чийто последен дом е могилата край Маломирово, е починал на 18-19 години. В гроба му са поставени символите на властта и всички лични вещи. Изпращането му при боговете е било съпроводено с допълнителни ритуални действия. При могилата са направени два рова, оформени като алеи, на които се е оказвала почит към покойния владетел. Това е ставало чрез принасяне в жертва на коне и кучета. Над самия гроб е оформена специална дървена конструкция, а над нея са натрупани камъни.

Мокасините на царя

По тленните останки на владетеля има още два предмета, които нямат аналог. Единият са обувките. Те са от шита кожа и безкрайно много приличат на днешните мокасини. Под шлема пък има специална шапка от скъп и много мек пурпурен плат, който е пазел главата от нараняванията на метала. Цветът недвусмислено говори за цар.

"Според всички анализи този гроб датира от средата на IV в. пр.Хр. (355-345 г.)", споделя пред сп. "Досие" Даниела Агре. И заявява: "Съчетавайки го с историческите извори може да се изкаже обосновано предположение, че погребаният е един от синовете на тракийския цар Керсеблепт - вероятно Йолай." Принцът продължава делото на баща си, който остава в историята като „кошмара на Филип Македонски“, но намира смъртта си на бойното поле твърде млад.

Наука и дух

След откритието, останките са транспортирани със засилена охрана в Националния исторически музей. И днес са част от най-бляскавите експонати на националната ни съкровищница.

Съкровището от Маломирово – Златица не е просто археологическа находка. То е врата към миналото, към митове и ритуали, към цар, който дори след хилядолетия продължава да вдъхновява. И благодарение на Даниела Агре – той отново говори.

