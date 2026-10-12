Българският пилот, впечатлил Спейс Екс, с ново отличие и специално пожелание

С чувство за хумор и впечатляваща математическа сметка Гълъбин Гълъбов, председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ), поздрави пилота Николай Калайджиев за невероятния му световен рекорд. Той връчи на българския авиатор отличието „Посланик на чудесата“ по време на церемонията „Чудесата на България“ - 2026.

Калайджиев беше отличен за постиженията си, вписани в Световните рекорди на Гинес, и за международното признание, достигнало до предложения за участие в бъдещи космически мисии. А думите на Гълъбов предизвикаха усмивки с оригиналното пожелание броят на излитанията винаги да бъде равен на броя на кацанията.

Гълъбин Гълъбов пресметна рекорда до секундата

„Понеже аз съм човек на цифрите, ми беше много интересно за тези 1021 излитания и толкова кацания за 868 минути“, заяви Гълъбов.

Той беше направил и любопитно изчисление - при това постижение средно на всеки 51 секунди се е падал по един цикъл на излитане и кацане.

Резултатът е изключителен дори за опитни авиатори и показва колко сериозно изпитание за концентрацията и издръжливостта е било постижението на българския пилот.

Гълъбов пожела рекордът на Калайджиев да постави началото на поредица от нови световни постижения, записани на името на българи.

След това добави и най-важното си пожелание - броят на излитанията и кацанията на пилота винаги да бъде еднакъв.

От световния рекорд до мечтата за Космоса

Николай Калайджиев влезе в историята на авиацията със своите 1021 излитания и кацания за 14 часа и 28 минути на летището в Горна Оряховица. Постижението му беше официално признато от Гинес през септември 2026 година.

Българският пилот разказа пред бТВ, че след рекорда представители на компаниите „Спейс Екс“ и „Васт“ са му предложили участие в две бъдещи космически мисии, включително като пилот. Участието му все още не е потвърдено.