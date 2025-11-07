Асен Христов възкреси операта под Белоградчишките скали

Голямата награда „Пазител на наследството“ получи Асен Христов, председател на Надзорния съвет на Еврохолд-България. Тя му бе присъдена за цялостен принос в съхранението и подпомагането на културното наследство и създаването на нови атракции, с които се популяризира то - в пещерата "Магурата" и на Белоградчишките скали. По време на спектакъла – церемония „България – страна на Чудесата“ отличието в Народния театър му връчи вицепрезидента на Европа Ностра Греъм Бел, който пристигна в България специално за събитието на Общество „Културно наследство“, българският представител на Европа Ностра.

Асен Христов е ключов дарител в образованието, културата и спорта, участвайки в множество инициативи – стипендии за ученици, сираци, училища и физкултурни салони, храмове и фестивали. Наскоро с негов основен принос беше изградена скулптурната фигура-сърце в центъра на София в памет на първия президент на Чехия, драматурга, писател и дисидент Вацлав Хавел.

„Еврохолд“ и дъщерните ѝ дружества „Електрохолд“ и „Евроинс“ подпомагат редица спортни клубове и сдружения като „Алпийски клуб Витоша“ – организатор на състезанието „Обиколка на Витоша – 100 км“; „Наука за природата“ – организатор на благотворителен ултрамаратон под надслов „Надбягване в Източни Родопи“, който се провежда в рамките на проект за опазване и поддържане на популациите на девет вида застрашени прилепи; Младежки спортен клуб „София-Европа“ – организатор на „София Екиден Маратон“; Българската федерация по художествена гимнастика, както и благотворителното автомобилно състезание „Луда надпревара“ – под надслов „Спри агресията по пътищата“.

Компаниите подкрепят шосеен крос „Скалите“ с участието на много деца от Белоградчик и околността, благотворителното състезание „Маратон на приятелството“, гр. Плевен, и благотворителен маратон за деца и родители FUN RUN KIDS, в който участват и деца с увреждания, но със силен дух и желание да се включат в спортното събитие. Подкрепят и пилотното издание на лекоатлетическия пробег „ВЪЗРАЖДАНЕ 5К“, организиран от софийския район „Възраждане“.

В областта на културата е известна дългогодишната подкрепа на Асен Христов за Софийската опера и балет и емблематичния фестивал „Опера на върховете“ - Белоградчишки скали, който дава възможност на операта и балета да намерят пристан на едно знаково за България място. Бизнесменът подкрепя и други културни инициативи и фестивали на национално и регионално ниво.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com