Археолози разкриха впечатляващо селище от Златния век на България

Археолози откриха впечатляващо селище от Златния век на България в района на село Велино, което може да се окаже най-голямото извънстолично селище от този период.

Обектът се простира върху площ от 40 декара и датира от управлението на царете Борис, Симеон и Петър (IX–X век), съобщиха от Националния исторически музей (НИМ).

Сред най-интересните находки е сграда с правоъгълен план и заоблени външни ъгли – архитектурен детайл, изключително рядък за средновековните български селища. Открити са още улици, застлани с каменни плочи, крепостни стени и вероятно основи на църква.

Тази година при разкопките разкриха и ценни артефакти: плочи с графити, сред които се откроява изображение на тур – изчезнало впрегатно говедо, изчезнало в Европа през XVII век. Сред находките има бронзова вилица, посребрен накрайник за колан, стила за писане и голямо количество битова керамика.

„Селището е голямо и има следи както от езическия, така и от християнския период. Архитектурата му е впечатляваща – открихме сграда със заоблени ъгли, което е рядкост за нашето Средновековие“, коментира ръководителят на проучванията доц. Константин Константинов от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Разкопките започват през 2022 г. под негово ръководство и на Ивайло Кънев, главен уредник в НИМ. Настоящият сезон е приключил, като теренните работи са продължили 10 дни и са финансирани от НИМ.

Екипът очаква подкрепа от Министерството на културата за продължаване на проучванията и консервация на обекта. При осигуряване на средства догодина ще се работи и в северозападния сектор на обект №41 във Външния град на Плиска, където през миналата година бе намерен уникален печат с изображение на Богородица с младенеца, предизвикал широки дискусии сред учените.

