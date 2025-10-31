За първи път! Показват пет амулета с глаголица

В Деня на народните будители българите ще видят първото издание на „Ключ Българскаго языка” на Георги С. Раковски

Пет амулета с глаголически символи ще бъдат за първи път показани публично в Деня на народните будители. Изложбата „Кодове на идентичност – вяра, език, народ“ е с автор гл.ас. д-р Мария Христова от Националния археологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология при Българската академия на науките. Експозицията е посветена на 1160 години от покръстването на българския народ, 1140 години от успението на св. Методий, 1170 години от глаголицата. Патрон на честванията е вицепрезидентът Илияна Йотова. Тя организира изложбата в президентстовото на 1 ноември, когато на „Дондуков“ 2 ще има ден на отворени врати.

Със съдействието на Националния исторически музей ще бъдат изложени пет амулета с глаголически надписи от Х-ХІ век. Амулетите идват от НИМ и регионалните исторически музеи във Варна, Шумен и Добрич, както и от музея във Велики Преслав. За първи път и петте амулета се показват заедно.

Изложбата „Кодове на идентичност – вяра, език, народ“ представя разказа за пътя на създаване и утвърждаване на българската народност. Единната вяра и единният език са двата стълба на които се основава народността и те представляват „кодовете“ на българската идентичност. Музейният разказ преминава през 15 огромни информационни табла. Три от тях въвеждат в темата, представяйки подробно изписване на всички букви от двете графични системи - глаголица и кирилица. Показват и съответните цифрови стойности, смисъл и произнасяне - аз, буки, веди и т.н..

Останалите седем пана проследяват в кратки текстове някои основни събития. Те започват с надписа от Балши и покръстването. Грижата на св. княз Борис за утвърждаването на самостоятелна църква и език ще бъде онагледени в специална витрина от процесиен кръст от Преслав и четири глаголически надписа от манастира в Черноглавци.

Освещаването на славянските книги от папа Адриан ще бъде представено от каменен надпис от средновековния манастир в Равна. Предоставен е от Историческия музей в Провадия. Камъкът е с приблизителни размери 30х10х10 и има ясно запазени епиграфика. Различава се надписът КЛИМЕНТ. Той разказва историята на пренасянето на мощите на св. Климент папа Римски в Рим от Светите братя Кирил и Методий.

Работата на скрипториите ще се онагледи от изложените инструменти, свързани с книжовната дейност - стилоси, резци, писци. Повечето находки от скрипториите са от музея във Велики Преслав.

Изложбата включва интересни глаголически надписи. До XIII в. двете азбуки се използват едновременно, като постепенно глаголицата е изместена от кирилицата. Специално пано ще представи и Реймското евангелие.

В Гербовата зала на „Дондуков“ 2 ще бъде изложен и екземпляр от първото издание на „Ключ Българскаго языка“ на Георги С. Раковски, предоставен от Националния исторически музей.

Ще бъдат показани и експонати, предоставени от Националния военноисторически музей. Те са тематично обвързани с 140-годишнината от Съединението на Княжество България с Източна Румелия и Сръбско-българската война.

