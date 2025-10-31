Люта битка във вота за Чудесата

Всички училища в Провадия гласуваха, Петрич с мощна фейсбук кампания

Люта битка за Чудесата на България се разрази през октомври на сайта на „Стандарт“.

15 от най-значимите археологически открития и 15 от най-големите културно-исторически и туристически атракции на последните 15 години влязоха в състезанието за първото място в двете класации. Големите победители ще бъдат обявени на уникалния спектакъл – церемония „България – страна на Чудесата“. Там ще бъдат връчени юбилейните награди „Чудесата на България“ за последните 15 години. Спектакълът ще се състои на 1 ноември в едно от най-големите културни чудеса на страната ни – Народния театър „Иван Вазов“. Храмът на Мелпомена е партньор на събитието, което се осъществява с подкрепата на Министерство на културата.

Над 100 000 българи участваха във вота за открития и атракции. Стартът на гласуването за Чудо на последните 15 години изстреля на първото място античното бижу край Петрич Хераклия Синтика. По средата на месеца обаче Провадия мобилизира целия си градски ресурс и обърна гласуването. Всички училища в града се включиха във вота за първия град в Европа – Провадия-Солницата. Праисторическата перла водеше убедително цяла седмица.

Но това само нахъса петричани. В последните 7 дни от вота те организираха фейсбук кампания, на която предизборните щабове на политиците могат само да завидят. Всеки петричанин агитираше за античното бижу и то изкласи отново.

В същото време младите българи се оказаха изключително заинтригувани от находките на д-р Филип Петрунов (НАИМ-БАН) и Виолина Кирякова (НИМ), които намериха гроба на малката принцеса в крепостта Урвич и разкриха, че става въпрос за племенница на цар Иван Александър. Откритието бързо влезе в челната тройка и остана в нея до финала.

Не можем да делим чудесата на малки и големи, всички финалисти са № 1, заяви Славка Бозукова, председател на Общество „Културно наследство“ – организаторът на спектакъла-церемония.

Не по-малко гореща бе и надпреварата във вота за Атракция на последните 15 години. В гласуването участваха обекти от културното наследство, които вече са реставрирани и социализирани и са се превърнали в туристическа атракция.

Там финалистите са каменните великани - скалите, които пазят Белоградчик, остров „Света Анастасия“ и Голямата и Малката базилики в Пловдив. Българите под тепетата здраво се активизираха във втората половина на „референдума“ и класираха градските си перли в челната тройка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com