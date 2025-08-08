6,93 млн. лв. за спасяването на Бузлуджа - финансиране, което община Казанлък осигури по КИТИ 1

В рамките на одобреното финансиране по КИТИ/ Концепция за интегрирани териториални инвестиции/ на Община Казанлък ще се реализира ключов проект за укрепване и частична реконструкция на емблематичния монумент Бузлуджа.

Средствата в размер на 6,93 млн. лева ще бъдат използвани за спешни и приоритетни дейности: ремонт на покрива, подмяна на прозорците и цялостно обновяване на електроинсталацията.

Кметът Галина Стоянова заяви, че в следствие на изключителното съдействие на заместник-министъра на регионалното развитие Юра Витанова проектът ще се изпълнява от Областна администрация Стара Загора и Фондация "Бузлуджа", но подчерта, че цялостната инициатива, подготовка и усилия по кандидатстване, оценка и одобрение на проекта са основна заслуга на екипа на Община Казанлък, които не се отказаха да се борят за спасяване на финансирането след проведения референдум през 2024 година и отказа на областния управител паметникът да се предостави на общината за безвъзмездно управление, въпреки сключеното Споразумение.

Община Казанлък ще помага на новия областен управител да изпълни проекта по най- добрия начин, както и ще упражнява контрол по изпълнение на дейностите.

Бузлуджа е паметник от национално значение и изключителна важност за туристическия потенциал на регионал

Концерти на живо и мапинг спектакъл очакват туристи на монумента



На фестивала "История за споделяне" гостите ще споделят идеи за бъдещето на култовия паметник



За пета поредна година фондация "Проект Бузлуджа" очаква следващия уикенд всички любители на вълнуващи преживявания и значими каузи на тридневно събитие в сърцето на Стара планина. Богата културна програма, впечатляващо 3D мапинг шоу, красива природа и добро настроение пред самия монумент обещават на посетителите организаторите на тазгодишния фестивал.

Сцената ще се вдигне точно пред паметника на Бузлуджа. Тази година за пръв път на нея ще се срещнат музикални банди, които ще комбинират концертите на живо с мапинг спектакъл.

В петък (15 август), сцената ще открият "Samuel Manuelyan Project". Вокалистът Samuel Loris Manuelyan съчетава влияния от Southern Rock, блус, класически и прогресив рок.Той е познат на българската публика като полуфиналист от последния сезон на "Гласът на България". Музикалното изживяване ще продължат Grupa Scarlet с енергично присъствие и свеж звук, съчетаващ постпънк, алтернативен рок, ню-уейв и електронни елементи. След полунощ доброто настроение ще продължат дуо Zhivica с диджей парти и музика от 90-те.

В събота (16 август), на сцената ще се качат новата българска рок банда Mono and the Stereos. Групата е изключителна с комбинацията между рок звучене с влияния от кънтри и звуците на цигулка. Вечерта ще продължи с Innerglow - българска поп рок група с електронно звучене, която се утвърди с авторската си музика. Техни песни многократно са оглавявали музикалните класации като "БНР Топ 20". Вечерта ще завърши с рок - фънк диджей парти от DJ Medo.

Мотото на фестивала тази година е "История за споделяне". Посетителите ще имат възможността да разкажат своите истории, мнения и идеи за Бузлуджа, както и да научат за личните истории на хора, свързани с мястото. Така фестивалът се превръща в една история за споделено изживяване и споделена кауза. Събитието събира обществена подкрепа за опазването и отварянето на монумент Бузлуджа като място за изкуство, култура и история. Каузата не е политически обвързана и не цели пълно възстановяване на монумента, а консервация и използване на пространството за образователни и туристически цели.

Паметникът на Бузлуджа е издигнат през 1981 г. на връх Хаджи Димитър, повече известен със старото си име връх Бузлуджа (до 1942 г.), в чест на Бузлуджанския конгрес, проведен на същото място през 1891 г. На конгреса е учредена Българската социалдемократическа партия, за чийто наследнички се считат БКП и нейната приемничка БСП.

Монументът на връх Хаджи Димитър се изгражда близо до местността Вътро поле (Узана), считана за географския център на страната. В петолъчката на върха на пилона са монтирани осветителни тела с мощност 150 kW, като по проект светлината от тях може да се види от румънския бряг на река Дунав, а през нощта и в ясно време - от брега на Бяло море в Беломорска Тракия.

До паметника са прекарани асфалтови пътища от връх Шипка и от главния път Стара Загора - Русе в отсечката след Казанлък. Край отбивката за паметника е издигнат висок паметник в цял ръст на Димитър Благоев.



