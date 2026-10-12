Тревожна прогноза. Икономистите у нас със спешен призив

Анализът на Института за пазарна икономика чертае тревожна картина за регионалното развитие у нас: държавата постепенно се превръща в единствения сигурен работодател и донор на високи възнаграждения извън големите икономически центрове.

В десетки по-малки общини - предимно в Северозападна България и по западната граница - частният бизнес е напът да изчезне напълно. В места като Бойница и Трекляно почти цялото работещо население е на бюджетна издръжка. Това създава порочен кръг: липсата на бизнес ограничава собствените приходи на общините, правейки ги изцяло зависими от държавния бюджет, докато сгъстяващата се административна мрежа обслужва все по-малко на брой граждани.

Парадоксално, в 222 общини публичният сектор предлага по-високи заплати от частния, което прави държавната работа по-привлекателна и изтегля малкото останали кадри от бизнеса. За да се спре тази застойност, икономистите от ИПИ призовават за решителни стъпки: преосмисляне на административната карта на страната чрез възможно обединяване на общини, оптимизация на публичните разходи и стимулиране на финансовата независимост на местната власт.