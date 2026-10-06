Теодора Атанасова спечели българския финал на Vergnano World Cup 2026

В края на септември в Обучителния център за кафе на Кока-Кола ХБК България в София се проведе българският финал на Vergnano World Cup 2026 – международното състезание за баристи на Caffè Vergnano. Събитието събра талантливи баристи и професионалисти от кафе индустрията, обединени от страстта към кафето и стремежа към развитие на кафе културата.

Vergnano World Cup дава възможност на професионалистите да покажат своите знания, техника, креативност и индивидуален подход към приготвянето и представянето на кафе. Българското издание премина в два кръга, които тестваха участниците в серия от различни професионални и творчески предизвикателства. В първия кръг – „Signature & Classic Beverage Presentation“ – баристите представиха авторски напитки и класически кафе предложения, демонстрирайки прецизност, технически умения и собствен стил. Най-добре представилите се участници продължиха към финалния кръг – „Signature Espresso Martini Challenge“. В него те трябваше да създадат своя интерпретация на Espresso Martini, съчетавайки познанията си за кафето с креативност и професионален подход.

След двата кръга Теодора Атанасова бе обявена за победител в българския финал на Vergnano World Cup 2026. На второ място се класира Енез Мустафа, трети е Емре Кадиров, а Огнян Огнянов зае четвъртото място.

Победителката си спечели правото да представи България на международния финал в Торино, Италия, където ще се състезава с националните шампиони от останалите участващи държави. Международното жури включва представители на фамилия Верняно, кафе експерти от Кока-Кола ХБК и световно признати шампиони в областта на кафето. Голямата награда за победителя в международния финал е пътуване до кафе плантация, което ще му даде възможност да проследи отблизо произхода на кафето и пътя му от плантацията до чашата.

С Vergnano World Cup Caffè Vergnano създава платформа за среща и обмен на опит между професионалисти от кафе индустрията и дава сцена на баристите да представят своите умения и идеи пред по-широка професионална общност. Състезанието насърчава споделянето на знания, професионалното израстване и развитието на кафе културата както на местно, така и на международно ниво.