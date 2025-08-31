Световна агенция с важна новина за кредитния рейтинг на България

Международната агенция „Морнингстар DBRS“ потвърди

дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута на ниво „BBB (high)“.

Краткосрочният рейтинг също остава без промяна – „R-1 (low)“. Според експертите тенденцията е стабилна, а рисковете са балансирани. Това е сигнал, че

България все още запазва доверието на международните пазари,

въпреки редица структурни предизвикателства и зависимост от политическите решения през идните години.

Еврозоната като спасителен пояс

Една от ключовите точки в анализа е предстоящото присъединяване към еврозоната, планирано за януари 2026 г. По думите на агенцията, приемането на еврото ще намали валутните рискове, защото голяма част от държавния дълг вече е деноминиран в евро. Това би могло да насърчи и по-дълбока интеграция на българската икономика с останалите в ЕС.

В същото време обаче експертите предупреждават, че бюджетният натиск ще расте, ако приходите, на които правителството разчита, не се реализират. София очаква те да нараснат с повече от три процентни пункта от БВП още през 2025 г. Това е оптимистичен сценарий, който според агенцията зависи от борбата със сивата икономика и ефективното събиране на данъци.

Баланс между дълг и разходи

Докато приходите трябва да надминат разходите за отбрана, заплати и пенсии, прогнозите сочат, че държавният дълг ще се увеличи. Очаква се съотношението дълг към БВП да скочи от 24,1% през 2024 г. до 36,4% през 2028 г. въпреки ниското му ниво в момента.

„Морнингстар DBRS“ все пак подчертава, че именно ниската задлъжнялост е голямото предимство на България спрямо други държави със сходен рейтинг. Други положителни фактори са стабилният банков сектор и членството в Европейския съюз. Но експертите не подминават и сенките като ниска производителност на труда, застаряващо население и голям дял на сивата икономика.

Шансове и рискове пред България

Анализаторите подчертават, че рейтингът може да бъде подобрен, ако България покаже реален напредък в няколко посоки като по-висока производителност, по-устойчиви доходи, по-силни институции и трайна политическа стабилност. Но страната остава уязвима за външни шокове заради малкия и отворен характер на икономиката си.

През юли вече три други международни агенции повишиха рейтинга на България – „Стандард енд Пуърс“, „Фич“ и „Скоуп рейтингс“, което създава очаквания страната да върви нагоре по кредитната стълбица. Засега обаче „Морнингстар DBRS“ избира предпазливостта - стабилност днес, но с ясното напомняне, че бъдещето зависи от реформи и политическа воля.

