Стартира конкурса на МТСП за годишните награди за социална отговорност

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) стартира набирането на номинации за традиционните Годишни награди за социално отговорен стратегически мениджмънт. До 12 ноември кандидатите могат да представят своите проекти и добри практики в областта на социалната отговорност и устойчивото управление и развитие.

Три ключови категории за устойчиво управление и развитие:

Инициативата на МТСП има за цел да отличи и да даде публичност на проекти, които допринасят за подобряване на средата, в която се развива българската икономика и общество. Кандидатите могат да подават своите документи в три основни категории:

Ø „Околна среда“ – за дейности и инициативи, пряко свързани с екологичната отговорност, ресурсната ефективност и зеленото управление.

Ø „Общество“ – за практики с положителен и дълготраен принос към местните общности и общественото развитие.

Ø „Човешки ресурси“ – за иновативни политики, насочени към развитието на служителите, подобряването на работната среда и грижата за хората.

С Годишните награди МТСП насърчава както организациите, които инвестират значителни ресурси в социално отговорни инициативи, така и онези, които чрез последователност, ангажираност и новаторски подход постигат значими резултати независимо от мащаба на вложените средства. За целта специално създадено жури ще присъди и специални награди за компании с впечатляващи постижения в областта на отговорното бизнес поведение, без да се има предвид размера на финансовия им ресурс.

За участие в тазгодишния конкурс кандидатите трябва да попълнят формуляр за кандидатстване,който може да бъде изтеглен на : https://www.mlsp.government.bg/uploads/51/zhrdpsi-1/kso/formuliar-za-kandidatstvane-csr-awards-mlsp-2022-1.docx.

Попълненият формуляр следва да бъде изпратен на електронен адрес [email protected] до 12 ноември 2026 г.

Традиционният конкурс на МТСП продължава да се утвърждава като една от най-престижните платформи за популяризиране на добрите примери за устойчив мениджмънт в България, стимулирайки споделянето на отговорни бизнес модели с грижа за бъдещето.