Рекорд! Цените на гаражите в голям наш град удариха тавана

Цените на гаражите във Велико Търново достигат рекордни стойности, като в обяви на брокери вече се появяват оферти до 50 000 евро за гаражна клетка. Сделките на подобни нива вече не са изключение, а резултат от сериозен дисбаланс между търсенето и предлагането, показва проверка на бТВ на място.

Липса на места и сделки на ръба

Местни жители разказват за продажби, които до скоро биха звучали немислимо. Христо Цилиндров споделя, че негови познати наскоро са продали гараж за 45 000 евро в един от кварталите на града, просто защото в района не е имало никакви други свободни гаражи. По думите му паркирането във Велико Търново е все по-голям проблем, а улиците са запълнени „автомобил до автомобил“, което принуждава хората да спират дори на забранени места.

Сходно е мнението и на други жители, според които цените са прекомерни на фона на доходите в града. Местните подчертават, че Велико Търново се нарежда сред най-скъпите градове в страната, въпреки че заплатите остават сравнително ниски, а много домакинства притежават по две или три коли.

Пазарът през погледа на брокерите

Брокерите на недвижими имоти в старата столица потвърждават тенденцията. Според тях гаражите, особено в централните части на града, са изключително търсени, а офертите между 35 000 и 40 000 евро вече са обичайни. Появяват се и обяви до 50 000 евро, макар че не всички от тях водят до реални сделки. Част от цените са резултат от надценяване от страна на продавачите, които често смятат имота си за уникален, докато реалната пазарна стойност се определя от търсенето и възможностите на купувачите.

По отношение на общия пазар на имоти, брокерите не очакват рязък ценови скок след влизането на България в еврозоната. Наблюдаваната през последните години тенденция е за ръст между 10 и 15 процента, а прогнозите са за по-умерено покачване от 5 до 8 процента, без шокови промени в броя на сделките.

Наемите и бягството към селата

Натискът върху пазара се усеща и при наемите на гаражи, които в най-натоварените квартали достигат средно около 100 евро на месец. За много хора това е цената на сигурното паркиране в град с интензивен трафик и ограничено пространство. Именно тези проблеми – задръстванията, липсата на места и трудното придвижване – карат все повече жители през последните години да търсят жилища в околните села, където достъпът е по-лесен, а ежедневието – по-спокойно.

