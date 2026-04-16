Посочиха горивото, застрашено от шок цена

„Напълно е възможно да видим цена от 2 евро за литър дизел, ако кризата в Близкия изток се задълбочи и няма корекции в търсенето от страна на потребителите”. Това коментира експертът по енергетика и геоикономика от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов в предаването „Пресечна точка” по NOVA.

Според Николов основният риск не е само в цената на суровия петрол, но и в недостига на рафиниращи мощности в ЕС за продукти като керосина, което би засегнало сериозно авиационния сектор.

Експертът посочи, че макар на финансовите пазари цените в момента да са сравнително стабилни, на спот пазарите вече се наблюдават нива от 150 долара на барел. Той подчерта, че Глобалният юг и Европа са изправени пред риск от тежки икономически последствия, ако преговорите за мир не дадат бърз резултат. „Позитивното е, че конфликтът се случва в период на ниско сезонно потребление, което дава малко глътка въздух на енергийната система в Европа”, посочи той.

По отношение на ситуацията у нас, експертът обясни, че благодарение на добрата диверсификация и прекия достъп до доставки по Черно море, страната ни не е застрашена от липса на горива. Въпреки това, цените на колонките ще следват средноевропейските нива, без сериозни отклонения нагоре или надолу.



