Петролът поскъпва заради Иран. Пазарите се готвят за шок!

Цените на петрола продължават възходящия си ход в азиатската търговия, след като опасенията около ситуацията в Иран и рискът от прекъсване на доставките надделяха над очакванията за увеличаване на добивите от Венецуела, съобщи Ройтерс. Сортът Brent от Северно море, референтен за Европа, поскъпна с 22 цента или 0,3% до 64,09 долара за барел към 06:30 часа българско време, а американският лек суров петрол WTI се повиши с 23 цента или 0,4% до 59,73 долара за барел.

„Повишението на цените идва на фона на засилващите се протести в Иран, които увеличават вероятността от някаква форма на намеса от страна на САЩ“, посочиха анализаторите на Ай Ен Джи. Иран, един от най-големите производители в ОПЕК, е изправен пред най-мащабните антиправителствени демонстрации от години, което вече предизвика остра реакция от Вашингтон.

Американският президент Доналд Тръмп предупреди за възможни американски военни действия в отговор на насилието срещу протестиращите, а по информация на Ройтерс във вторник той ще се срещне с висши съветници, за да обсъдят вариантите за действие спрямо Иран. Допълнително напрежение внесе и изявлението на Тръмп, че всяка държава, която прави бизнес с Иран, ще бъде обложена с мито от 25% върху всички сделки със Съединените американски щати.

Пазарите реагират остро и заради факта, че Иран изнася значителна част от петрола си за Китай. „След като САЩ и Китай постигнаха търговско примирие, логичният въпрос е дали Вашингтон би искал отново да разклати лодката с допълнителни мита срещу Китай“, коментират стратезите на Ай Ен Джи, като подчертават, че именно този риск поддържа напрежението и тласка цените на петрола нагоре.

