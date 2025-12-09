От 1 януари 2026. Имотен шок в четири града

Брокери предупреждават - приемането на еврото ще ускори ръста на цените и ще засили конкуренцията между купувачите, пише Флагман.

Покупката на имотът традиционно се възприема като една от най-сигурните инвестиции в България, но през последните месеци интересът към имотите нарасна още повече.

Причината е ясна – очакванията за присъединяването на България към еврозоната създават предпоставки за нов ръст на цените. Именно затова брокерите съветват да бъдат купувачи, за да не отлагат твърде дълго големи решения. Моментът е ключов, защото всяко заплащане може да доведе до по-висока цена на жилище, което планират да закупят.

Според професионалистите на пазара, влизането в еврозоната неизбежно ще промени поведението на купувачите. Обикновено още в период преди официалното приемане на еврото се наблюдава ускорена активност – част от хората купуват, за да избегнат ръст на цените, а други да продадат, за да реализират по-висока печалба. Това засилено търсене вече се наблюдава в София, Пловдив, Варна и Бургас, където броят на сделките расте, а времето за реакция на купувачите става по-кратко.

Съветът „не отлагайте покупката на имот“ има и друго обяснение – българският пазар остава привлекателен за чужденци. Влизането в еврозоната ще намали валутния риск и ще улесни международните инвеститори, които от година проявяват интерес към страната заради ниските цени спрямо останалата част от Европа. Средната цена в София е около 2300 евро за квадратен метър – значително под нивата в Любляна, Загреб, Будапеща или Прага. Това означава, че българските имоти тепърва имат потенциал за поскъпване, особено в по-престижните квартали и новото строителство.

Историята от други държави потвърждава тенденцията. В Хърватия, която въведе еврото през януари 2023 г., цените на жилищата скочиха с около 13% само през първата година. Причината беше основно в засиленото търсене от граждани на други държави от ЕС – най-вече Германия и Австрия. Идентични процеси се наблюдават и в Словакия и Балтийските държави.

За хората, които планират продажба, моментът също е благоприятен. Търсенето е високо, а страхът на купувачите от бъдещи по-високи цени ги мотивира да действа бързо. Това създава условия за по-добро позициониране на продавачите в преговорите, както и за по-бърза реализация на имота.

Пазарът на имотите обаче не се влияе единствено от еврозоната. Влиянието помага на доходите, достъпа до кредити, дългосрочната икономическа стабилност и демографските тенденции. Въпреки това общата посока е ясна – цените вероятно ще продължат да растат, макар и неравномерно във всички региони. За купувачите, които изпитвате сигурност, покупката на имота остава разумна стратегия, особено ако е насочена към дългосрочно притежание или инвестиция.

