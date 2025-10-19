Нова криза във Франция. Две държави печелят

Бизнес

19 окт 25 | 20:41
 Към политическата и икономическа криза във Франция вече се отчетливо се добавя и инвестиционната.

Френски предприемачи и членове на богати семейства, са изключително обезпокоени от процесите на нестабилност в страната.

Затова спешно изнасят капиталите си, като инвестират рекордни суми в Люксембург и Швейцария.

Това съобщава Financial Times (FT).

"Повечето от активите, които управляваме, вече не са във Франция", цитира FT Гийом Лукини, основател на базираната в Париж компания за управление на активи Scala Patrimoine, чиито клиенти включват професионални спортисти и предприемачи.

Както подчертава медията, позовавайки се на данъчен адвокат, паричните потоци към Люксембург бяха "нон-стоп" по време на миналогодишните избори във Франция и продължават да се увеличават.

"Брокерите почти не трябва да извършват маркетингова работа, за да привлекат клиенти", каза Оливие Румелиана. Той подчерта, че "луда" сума капитал отива и в Швейцария.

 Новоназначеният френски премиер Себастиан Лекорню заяви във вторник, че страната преминава през поредица от тежки кризи и "тези, които не се променят и се придържат към стари рефлекси и позиции, ще изчезнат".

Лекорню добави, че ситуацията изисква спешни мерки, затова прие указанията на президента да сформира правителство, за да приеме бюджета за следващата година в следващите три месеца.

