Нов локомотив движи икономиката на Европа

6 държави от централната и източната част на Стария континент изпреварват Запада

Средата на 2025 година постави световната икономика пред изпитания, каквито не са наблюдавани от години. Новите търговски мита, въведени от администрацията на САЩ, геополитическите напрежения и нарастващата инфлация създават усещане за несигурност. Докато глобалната търговия се очаква да се свие с 0,2% през 2025 г., пазарът на недвижими имоти в Централна и Източна Европа се оказва изненадващо устойчив. Според доклад на консултантската компания „Колиърс“, озаглавен „Инвестиционната сцена в ЦИЕ през първата половина на 2025 г.“, вложенията в имоти не само растат, но и поставят региона сред най-динамичните точки на картата на Стария континент.

Несигурна глобална икономика, стабилен имотен интерес

Световната икономическа среда в средата на 2025 г. се определя като нестабилна. В САЩ инфлацията достигна 2,7% през юни, подхранена от нарастващите разходи за внос. Митата върху стомана, алуминий, автомобили и фармацевтични продукти вече се отразяват върху световните вериги на доставки. Автомобилният сектор е сред най-потърпевшите. Обемите на вноса в САЩ от Германия, Южна Корея и Мексико се сринаха. Въпреки това финансовите пазари останаха сравнително спокойни, което показва, че инвеститорите залагат на компромисни решения или временно облекчение.

На този фон Централна и Източна Европа се очертава като изключение. Общият обем на инвестициите в недвижими имоти в региона през първото полугодие на 2025 г. достигна 5,3 милиарда евро - ръст от 52% спрямо същия период на 2024 г. Водещи са Чехия с над 2,1 милиарда евро и Полша с 1,7 милиарда евро. Макар Румъния да отчита лек спад от 3%, Словакия, Унгария и България демонстрират впечатляващи резултати чрез ръст от съответно 219%, 138% и 63 на сто. Това ясно показва, че регионът привлича инвеститори, които търсят сигурност и стабилна доходност в несигурни времена.

Германия и отражението върху региона

Германия остава ключов фактор за бъдещето на имотния пазар в ЦИЕ. След години на слаб растеж германската икономика се очаква да нарасне едва с 0,2 процента през 2025 г. Слабото външно търсене и ниските индустриални поръчки тежат на производството. Но има признаци на съживяване. Индексите ifo и ZEW растат, PMI за производството се покачва с 49,1 пункта до най-високото ниво от 2022 г.

Берлин вече обяви многогодишна програма за инвестиции в инфраструктура, отбрана и енергийния преход. Целта е ръст от 1% през 2026 г. и над 2% в следващите години.

Особено важно е, че производството на автомобили в Германия достигна най-високите си нива от шест години. Тъй като три четвърти от продукцията е предназначена за износ, това има пряко отражение върху икономиките на ЦИЕ.

За страните от региона германското възстановяване е шанс и риск едновременно. Повишените поръчки ще стимулират търсенето на логистични площи и индустриални зони в Чехия, Полша и Унгария. Но структурни проблеми като високите енергийни разходи и демографските предизвикателства в Германия могат да ограничат мащаба на този подем. Въпреки това за имотните пазари в ЦИЕ, особено за логистичните и индустриалните сегменти, германските инвестиции остават основен двигател.

ЦИЕ-6 - мотор на растежа и имотните сделки

България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словакия формират региона ЦИЕ-6 и те се открояват като двигател на растежа в Европа. Според „Колиърс“ регионът ще нарасне с 2,4% през 2025 г. и с 2,9% през 2026 г., при едва 1% за еврозоната. Полша води с ръст от 3,2% през първото тримесечие на 2025 г., а Чехия също отчита стабилен резултат благодарение на силното вътрешно потребление.

България е на път да приеме еврото през 2026 г., което повишава доверието на инвеститорите. Само за първото полугодие на 2025 г. страната отчита ръст от 63% на инвестициите в имоти. В София се наблюдава засилен интерес към модерни офис площи и жилищни проекти, докато във Варна и Пловдив интересът се насочва и към туристически обекти.

Унгария и Румъния се борят с фискални ограничения, но въпреки това привличат нов капитал, особено в хотелския и жилищния сектор. Словакия е по-уязвима заради търговската си зависимост, но ръстът от 219% на капиталовложенията в недвижими имоти показва, че инвеститорите не губят интерес.

Важно е да се отбележи, че външната търговия играе различна роля в отделните държави. Само 1,8% от БВП на региона зависи пряко от търговия със САЩ, но косвеното влияние чрез германската икономика е огромно. В Словакия 12% от добавената стойност в автомобилния сектор е свързана с крайното търсене в Америка, а в Унгария - 9,1 на сто. Това прави тези страни най-уязвими, но също и най-мотивирани да търсят нови инвеститори и да развиват алтернативни сектори като логистика и жилища.

Логистика, офиси, жилища, хотели и ритейл

Индустриалният и логистичният сектор (I&L) отново излезе на първо място. С инвестиции за 1,7 милиарда евро той представлява 32% от общия обем. Това е повече от два пъти над миналогодишните стойности. В Чехия обемите са се увеличили седем пъти, което показва, че страната е ключов бенефициент от тенденцията за прехвърляне на производства по-близо до крайните пазари.

Офис секторът е втори с ръст от 9% спрямо 2024 г. Унгария и Румъния, които преди година бяха сред най-слабите, сега бележат рязко оживление. Фокусът върху ESG-съобразни сгради и хибридната работа продължават да движат пазара. В Прага и Варшава наемните нива се повишават умерено, като достигат 30 евро на квадратен метър месечно в чешката столица и 29 евро във Варшава.

Жилищният сегмент се превръща в нов стълб на пазара. Обемът на инвестициите е почти осем пъти по-висок в сравнение с 2019 г. Полша е лидер с 278 милиона евро през първото полугодие на 2025 г., което е 114% ръст на годишна база. Интересът е съсредоточен в сегментите Build-to-Rent, студентски жилища и частния наем (PRS).

Хотелиерският сектор е истинският победител за 2025 г. С инвестиции, увеличени 4 пъти спрямо предходната година, той се превърна в една от най-динамичните сфери. В Чехия вложенията в хотели надминават тези в офиси и търговски площи. Унгария също отчита силен ръст, подкрепен от възстановения туризъм и по-благоприятния климат спрямо Южна Европа.

Ритейл сегментът е единственият, който бележи лек спад - около 4% на годишна база. Причината е високата база от 2024 г., когато този пазар беше изключително силен. Днес потребителите са по-чувствителни към цените заради предишните пикове на инфлацията и по-високите лихви, които ги стимулират да спестяват повече. Това ограничава потреблението и променя моделите на пазаруване. Въпреки това ритейл пазарът остава ключов сегмент, който следва цикличността на икономиката и вероятно ще възвърне динамиката си при следващ етап на растеж.

Капиталови потоци и перспективи

Източниците на капитал също разкриват важни тенденции. Капиталът от страните на ЦИЕ-6 заема вече 54% от общия обем инвестиции, спрямо 44% година по-рано. Това означава, че местните инвеститори укрепват позициите си и придобиват водеща роля.

Международният капитал обаче остава решаващ. Американските инвестиции в региона достигат близо 800 милиона евро, т.е. девет пъти повече от 2024 г. и са съсредоточени в индустриалния, офисния и хотелския сектор. Китайските капитали отбелязват още по-впечатляващ ръст - 20 пъти повече спрямо цялата 2024 г., със силна концентрация в Унгария и Румъния. Това е най-високото им ниво от 2022 г. насам.

Перспективите, очертани от „Колиърс“, са за „предпазлив оптимизъм“. Въпреки търговските рискове, политическата несигурност и фискалните ограничения, регионът разполага с ключови предимства: стратегическо географско положение, благоприятни разходи за труд, стабилна институционална рамка и достъп до европейско финансиране. Очаква се общият обем инвестиции за 2025 г. да достигне между 11 и 12 милиарда евро. То е ниво, което почти възстановява рекордните стойности от 2022 г.

Недвижимите имоти в Централна и Източна Европа вече доказаха, че са устойчиви на глобални сътресения. Докато търговските войни и геополитическите напрежения разклащат световната икономика, регионът се утвърждава като сигурно убежище за инвеститорите. И тенденцията е ясна: ЦИЕ ще остане сред най-горещите точки на европейската имотна карта и през следващите години.

