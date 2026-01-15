Назоваха най-безопасните автомобили на пазара

Euro NCAP посочи автомобилите, които постигат най-добър резултат на тестовете за безопасност сред всички модели, проведени през 2025. И едно от заключенията е, меко казано, изненадващо, тъй като практически всички те са електрически, или, ако не се предлагат, се предлагат в електрическа версия.

Самите тестове Euro NCAP стават все по-изискващи, в съответствие с все по-строгите регулации за безопасност на Европейския съюз. С нарастването на развитието на автономните системи за безопасност, летвата се вдига всяка година в четирите области, върху които се фокусират проверяващите - безопасност за възрастни пътници, деца, помощници по безопасност и уязвимост за участници в движението (например при пешеходци или велосипедисти).

Любопитното е, че с изключение на версиите с термично горене на CLA, всички модели с най-високи резултати са електрически автомобили, отбелязва "Аутомедия". Euro NCAP също подчертава този факт, като посочва, че аеродинамичните конструкции за минимизиране на въздушното съпротивление и оптимизиране на обхвата не са в противоречие с безопасността, особено по отношение на пешеходците.

Най-безопасните автомобили на 2025:

Mercedes CLA получава най-добрата оценка в Euro NCAP

Най-безопасният автомобил като цяло, според Euro NCAP, е новият Mercedes-Benz CLA, който се отличава с впечатляващи 94% за възрастни пътници, 89% за деца, 85% за помощници по безопасност и 93% за участници в движението. Той също така е най-сигурният малък семеен автомобил.

smart #5 е най-безопасният голям SUV

Съвместното предприятие на Mercedes и Geely - настоящото smart, също спечели отличия, като smart #5 получи наградата за най-добър голям SUV. В този случай този модел преминава тестовете с 88% по безопасност за възрастни пътници, 93% за деца, 92% за помощници по безопасност и 84% по защита за участници в движението.

MINI Cooper E е най-безопасният уталитарен автомобил

Германия получи още една награда - в категорията градски и уталитарни автомобили, благодарение на MINI Cooper E. Малкият електрически автомобил на BMW Group е постигнал резултат от 89% по отношение на безопасността на възрастните пътници, 87% за децата, 79% при асистентите по безопасността и 77% за защита на участниците в движението.

Tesla е победител в две категории

Tesla спечели награди в две категорий - най-добър голям семеен автомобил за Model 3 и най-добър малък SUV за Model Y. Новите версии на двата модела постигат най-високи оценки: 90% за безопасност за възрастни пътници, 93% за деца пътници, 87% за помощници по безопасност и 89% за защита на пътните участници за Model 3, както и подобни резултати (92% при асистентите за безопасност) за Model Y.

Polеstar 3 също е сред отличниците на миналата година

Polestar 3, произвеждан от китайската компания Geely, печели наградата за най-добър луксозен автомобил за 2025. Той е най-добрият в своя клас с 90% безопасност за възрастни пътници, 93% за деца пътници, 83% за помощници за безопасност и 79% защита за участниците в движението.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com