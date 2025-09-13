НАП разкри изумителна печалба на българин!

От НАП разкриха огромна печалба на българин за година.

Българинът, обявил най-висок доход пред Националната агенция за приходите (НАП) за 2024 г. като физическо лице, е играч на борсите и за една година е изкарал над 70 млн. лв.

Това става ясно от отговор на заявление по Закона за достъп до обществена информация, подписан от изпълнителния директор на данъчната агенция Румен Спецов.

"Най-високата годишна данъчна основа, декларирана от физическо лице, вкл. и в качеството му на едноличен търговец, в годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2024 г. е над 70 млн. лв. Доходите на лицето са основно от "Продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи", посочва Спецов.

Като цяло печалбите от подобни инвестиции на борсите в ЕС са необлагаеми.

Към 70% от българите са изкарвали до 2000 лв. на месец

Както всяка година, и тази НАП обяви подоходното разпределение на работещите българи (за 2024 г.) съобразно декларираните от тях доходи от трудови правоотношения (включително договори за управление) – по данъчна основа.

Между 20 и 30 души през 2024 г. са взимали "заплата" от над 800 000 лв. на месец, става ясно от отговор на НАП по друго заявление за достъп до информация. Единствено в края на годината броят на милионерите от заплата драстично се увеличава заради ежегодните бонуси.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com