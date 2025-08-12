Много лоша новина за купувачите на къщи в София

Към средата на 2025 г. в София и близките населени места има 1870 къщи в комплекси, разпределени в 118 жилищни проекта, показват данни на „Колиърс“.

Цените са скочили с над 75% спрямо началото на 2021 г., а строителните разходи – с 63%.

Достъпността, измерена чрез съотношението между средната заплата и цената на квадратен метър, е спаднала до 0,75 кв. м със средна заплата. Лихвите по ипотеките остават ниски – между 3,4% и 3,6%, с ГПР от 3,7% до 4,1%, срок до 30 години и финансиране до 80% от стойността на имота.

Перспективи след въвеждането на еврото

Според „Колиърс“ приемането на еврото през януари 2026 г. ще освободи капиталови резерви в банките и ще увеличи ликвидността, което може да доведе до по-изгодно кредитиране и стабилни лихви. Очаква се това да стимулира пазара в краткосрочен план. В същото време инвеститорите търсят по-евтина земя, за да останат конкурентни на фона на растящите разходи, а купувачите запазват интереса си към висококачествени нови къщи с енергийна ефективност и модерни технологии.

Локации и нови тенденции в строителството

Южната дъга на Околовръстния път и селата около нея остават най-предпочитаните места за нови комплекси, докато слабата инфраструктура в северните райони ограничава развитието. Популярността на концепцията за „вертикален апартамент“ води до намаляване на средната квадратура и изнасяне на паркоместата извън сградите. В строеж са 1520 къщи, като половината се намират в десетте най-големи проекта, основно в Бистрица, Панчарево и Лозен.

Цени и профил на предлагането

Стандартната самостоятелна къща е с площ около 370 кв. м, двор от 830 кв. м, четири спални и три бани, и се предлага за около 550 000 евро. Къщите-близнаци са с площ от 330 кв. м, двор от 300 кв. м и цена около 475 000 евро, а редовите къщи – 260 кв. м, двор от 160 кв. м и цена от 360 000 евро. Годишно се реализират между 1100 и 1300 сделки, включително със самостоятелни къщи извън комплекси. Въпреки изгодните ипотечни условия, значителна част от покупките се правят със собствени средства.

