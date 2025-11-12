Министър Тахов с голяма новина! Започват ключови интервенции

През 2026 година предстои да стартират 11 приема по интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г. на обща стойност над 440 милиона евро. Това съобщи министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов при откриването на международните хранителни изложения „Месомания“, „Пътят на млякото“, „Булпек“, „Интерфуд & Дринк“ и „Wine & Spirits Show“ в Интер Експо Център – София.



Той посочи, че още в началото на следващата година ще бъдат обявени приемите на заявления по интервенциите, свързани с преработка на селскостопански продукти на стойност близо 300 милиона евро, а в края на 2026 г. ще бъдат подпомогнати млади и малки стопанства. Земеделският министър изтъкна, че за първи път през 2026 г. ще бъде предоставена подкрепа за насърчаване на стопаните за присъединяване към схеми за качество и тяхното популяризиране.

„Стратегическият план има амбициозната цел да изгради стабилна основа за развитие на селското стопанство чрез подобряване на доходите в отрасъла, повишаване на конкурентоспособността на стопаните и създаване на възможности за преодоляване на пазарните рискове. В рамките на настоящия месец ноември ще бъде отворен и приемът по двете интервенции за инвестиции в земеделските стопанства с общ бюджет от 278 милиона евро”, отбеляза министър Тахов.

Той допълни, че през годините специализираните изложения се утвърдиха с голям авторитет, защото съчетават в едно традиции и новаторство. По думите му, презентираните продукти са с високо качество и показват последните достижения и технологии в различните браншове. „Хранителната индустрия има водещи позиции в световната икономика и именно затова изложения като днешните са особено ценни, за да представят пред потребителите новите стандарти за висококачествени продукти – предимно български, но и чуждестранни, с тяхното богато разнообразие“, подчерта д-р Тахов.

Той бе категоричен, че хранително-вкусовата промишленост е важен отрасъл на българската икономика, в който оперират около 6 хиляди предприятия, осигуряващи заетост на близо 90 хиляди души. Създаваната в хранително-вкусовата индустрия добавена стойност затвърждава позицията ѝ като един от основните икономически сектори в страната.

Mинистър Тахов поздрави всички участници в изложенията и изрази увереност, че на тях ще бъдат представени иновативни идеи за развитието на хранителния бранш.

От днес до 15 ноември включително, над 400 изложители от България, Гърция, Турция, Румъния, Сърбия, Косово, Република Северна Македония, Украйна, Полша, Германия, Италия, Испания, Австрия, Литва, Шри Ланка, Египет, Виетнам и Индонезия ще покажат храни и напитки, опаковки и опаковъчни системи, нови машини, оборудване, иновации в производствените процеси и технологии за хранително-вкусовата промишленост и хорека сектора.



В откриването на международните изложения участваха още посланиците на Индонезия, Виетнам, Италия, Катар и Мароко в Република България, заместник-управителят на Интер Експо център и директор „Изложбена дейност“ Ива Герасимова, заместник-председателят на Комисията по земеделие и гори в НС Атидже Алиева-Вели, заместник-министърът на икономиката и индустрията Невена Лазарова, председателят на УС на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева, председателят на УС на Асоциацията на месопреработвателите в България Атанас Урджанов, председателят на УС на Асоциацията на млекопреработвателите Димитър Зоров, председателят на УС на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци Стойко Кировски, председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, председателят на УС на Българската стопанска камара Добри Митрев, председателят на Асоциацията на земеделските производители Венцислав Върбанов, изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Ива Иванова, временно изпълняващият длъжността изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Валентин Атанасов.



По-рано през деня министър Тахов заедно със заместник-омбудсмана на Република България Мария Филипова присъстваха на официалната церемония по Освещаване на хляба, което бе извършено от oтец Кирил и Дякон Иван.

