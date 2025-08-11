Лесен начин за пестене на гориво. Трябва да натиснем един бутон

Горивата поевтиняха през последните три години, но въпреки това всеки спестен литър е ценен, което е добра новина за финансите на всяко семейство. Има някои класически съвети, като например плавно ускоряване, използване на високи предавки, шофиране с постоянна скорост, избягване на ненужно спиране и предвиждане на ситуациите на пътя.

Съществуват обаче и трикове, които, когато се използват правилно, могат да ви помогнат да спестите гориво, пише "Атуомедия". Един бутон в автомобила например, може да ви помогне да спестите до 30% от гориво. Разбира се, става дума за моментния разход, при това за кратко време, тъй като средният разход на гориво по време на пътуване всъщност няма да спадне толкова много, дори ако използвате този бутон.

Той се намира на климатичната система на всяко превозно средство. Това е бутонът за рециркулация на въздуха на вентилационната система, който ще разпознаете по силуета на автомобил с полукръгла стрелка вътре. Основната функция на този бутон е да затваря външните въздушни отвори и да движи само въздуха в салона. Той е проектиран да подобри комфорта, като прекарва въздуха през същите филтри като външния въздушен вход, като същевременно предотвратява навлизането на прах, замърсяване, алергени и неприятни миризми.

При работещ климатикът, активирането на тази функция намалява усилията на системата, особено когато искаме да охладим купето в много горещи дни при това по-бързо, което всъщност е по-голямата полза от този бутон. Климатичната система ще бъде по-ефективна при многократно охлаждане на един и същ въздух, отколкото при опити да направи това с горещия въздух, който засмуква отвън, което означава по-голямо натоварване на компресора и следователно увеличение на разхода на гориво с няколко процента.

