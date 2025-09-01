Икономист каза какво ще се случи с минималната заплата. Пак сме на дъното

Любослав Костов коментира какви ще са промените с минималната заплата.

При евентуалния ръст с 12.6% или 133 лв. на минималната заплата, България все пак ще остане с най-ниските стойности в Европейския съюз. Това заяви главният икономист на КНСБ Любослав Костов в предаването "Денят на живо с Наделина Анева" на NOVA NEWS.

Костов обясни още, че ръстът на доходите е нещо нормално и в резултат на измененията в законодателството, както и на естествените икономически процеси.

"Не бива да преувеличаваме за случващото се – тези движения са в резултат на естественото движение в икономиката. В случая не можем да говорим за емоции, когато се отнася до спазване на законите. МС издаде проект на постановление до 1-и септември с размера на минималната работна заплата и спази закона", каза още той.

Костов беше категоричен – мястото на държавата в подобен казус е като медиатор между бизнеса, синдикатите и останалите заинтересовани страни.

"По отношение на различията ни с бизнеса - имаме работна група за заплатите в МТСП и работим в тази насока. Там обаче има фактори като колективното договаряне, по които все още нямаме нужния напредък", обясни още икономистът. По думите му, пропуск в процеса е ерозирането на ролите на социалните партньорства.

Костов посочи още, че много хора са ощетени от неправилно образуване на цената на труда.

"В момента се борим за това - освен 50% от средната, минималната заплата да е адекватна, като включва в себе си и сумата за издръжка", каза още Костов. Той посочи, че обществените обсъждания ще продължат до 25-и септември.

