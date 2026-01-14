Геополитиката спира поевтиняването на петрола

След четири поредни дни на поскъпване петролните пазари поеха дъх, но напрежението остана. Лекото понижение на цените дойде на фона на възобновения износ от Венецуела и сигналите за увеличени запаси в САЩ, докато опасенията от евентуално прекъсване на доставките от Иран продължават да държат трейдърите нащрек.

Корекция след ръста и движението на цените

Котировките на петрола сорт „Брент“ от Северно море, референтен за Европа, се понижиха с 21 цента, или 0,32 на сто, до 65,26 долара за барел към 08:30 часа българско време. Американският лек суров петрол WTI отчете спад от 26 цента, или 0,26 на сто, до 60,89 долара за барел. Пазарът реагира на комбинация от по-добро предлагане и очаквания за по-слабо търсене в краткосрочен план, след като в предходните дни в цените вече беше заложена значителна геополитическа премия.

Запаси в САЩ и сигналите от Венецуела

По-късно днес се очаква публикуването на седмичните данни за запасите от Американската енергийна информационна администрация. Проучване на Ройтерс показва, че запасите от суров петрол в САЩ вероятно са намалели през миналата седмица, докато тези на бензин и дестилати се очаква да нараснат, което оказва натиск върху цените. Допълнителен фактор е решението на Венецуела да започне да отменя част от ограниченията в производството. Два супертанкера вече са напуснали венецуелски води, всеки с около 1,8 милиона барела суров петрол, като това може да е първата реална доставка по сделка за 50 милиона барела между Каракас и Вашингтон за възстановяване на износа.

Иран – проблемът, който не си отива

Въпреки по-добрите сигнали от страна на предлагането, пазарът остава силно чувствителен към случващото се в Иран. Нарастващите граждански безредици в страната засилват опасенията от прекъсване на доставките от четвъртия по големина производител на петрол в ОПЕК. Анализаторът Сувро Саркар от DBS Bank отбеляза, че през последните дни цените вече отразяват значителна премия за геополитически риск, утежнена и от атаките с дронове в Черно море. Допълнително напрежение внесе и изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, който публично призова иранците да продължат протестите, без да уточнява каква помощ има предвид.

Рискът остава, но без директен шок

Анализаторите от Citi предупреждават, че протестите в Иран крият риск от затягане на глобалния петролен баланс най-вече чрез по-висока премия за геополитически риск, а не чрез незабавни загуби на доставки. Въпреки това те повишиха прогнозата си за цената на „Брент“ през следващите три месеца до 70 долара за барел. По тяхна оценка засега протестите не засягат основните нефтопроизводителни райони на Иран, което ограничава реалния ефект върху износа, но поддържа напрежението на пазарите и прави цените изключително чувствителни към всяка новина от региона.

