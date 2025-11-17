Ето какво поскъпна най-много у нас

Годишната инфлация в България продължава да расте. Това показват данните на Националния статистически институт.

Месечната инфлация, измерена чрез индекса на потребителските цени, е 0,9%, а годишната достига 5,3 на сто.

По данни на хармонизирания индекс на потребителските цени, който се използва за сравнение с другите държави от Евросъюза, годишният ръст е с 3,8%.

Това е важен показател за оценка на ценовата стабилност преди присъединяването на България към Еврозоната от 1 януари 2026 г.

Най-висок ръст на цените се наблюдава в групите: "Облекло и обувки" (7,1%), "Развлечения и култура".

