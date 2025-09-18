Експерт отсече за увеличението на заплатите. Проблем на пазара на труда

Картината на пазара на труда е стабилна, но виждаме едно умерено затягане.



Това заяви пред БНР Георги Първанов - експерт по Човешки ресурси, член на УС на Българската асоциация за управление на хора и на Българската конфедерация по заетостта.



"В най-големия сайт за търсене на работа броят на отворените позиции е около 37 хил., което е сериозен спад от обичайните в предишни години - 46, стигали сме и до 50 хил. отворени работни места. Около 12 хил. от тях са за София, а останалата част - за страната. Наблюдаваме трайно спадане на отворените позиции и много сериозно спадане в най-високия сегмент, т.е. липса или много малко предлагане на високи мениджърски позиции", посочи той.



По думите му в момента работодателите са малко по-внимателни, когато им предстои разширяване на екипа. Задържат или намаляват позициите, които търсят, подчерта експертът. Той отчете траен спад на компаниите, които планират разширяване на екипа.



Малко под 10 хил. са отворените работни места в бюрата по труда, което също е спад в сравнение с други периоди, коментира Първанов. По думите му за август около 12 хил. безработни са намерили работа през бюрата по труда.

"През тази година, както и предните, няма големи чужди инвестиции, има отделни инвестиции в нови предприятия, но с по-малък брой персонал - 50-100 до 200-300 души. Няма нито един нов голям играч в аутсорсинг или в IT-сферата. Нещата са всеобхватни. Има и цялостна икономическа криза в Западна Европа", обясни причините експертът, като подчерта, че няма директна връзка с еврото в тази посока.



По думите му имаме огромен ръст на вноса на хора от трети страни - вървим към 50 хил. до края на годината. Недостигът си стои, той е постоянен, изказа мнението си той.



"Неминуемо е въпрос на време. Най-вероятно още другата година ще видим хора от трети страни, които помагат в училища, болници и на други места", коментира Георги Първанов и призна за такъв проблем и в градския транспорт в София:



"Поне от 2 години градският транспорт в Белград се доминира от непалци и работници от трети страни. Когато има такъв дългосрочен дефицит и ги няма българите, които да заемат тези позиции, няма желаещи, неминуемо ще се стигне до внос".



Първанов отбеляза, че хората все повече търсят почасова работа и работа на проект.



"Откакто се занимавам с човешки ресурси, не съм виждал такова връщане на българи от чужбина", посочи той и обясни кой се връща:



"Виждаме го всеки ден - да се връщат. Не се връщат все още най-търсените - тези, които са в по-ниския сегмент - обслужващ персонал, оператори, работници, но в средния експертен сегмент и в най-високия вълната е огромна".



По думите му 90% от тези, които се връщат, са хора, които си търсят работа в България.



"Има все повече такива, които са толкова отчаяни от това, което виждат в Париж, Брюксел, Германия, че се връщат дори без сигурна работа, тук започват да търсят. По-голямата част са подготвени още отвън и си идват с конкретно предложение за работа".



Според него през септември - октомври ще отбележим поне процент - процент и половина ръст на безработицата.



"Няма работодател, който да намалява заплатите. За второто тримесечие имаме ръст около 5% и вървим към 12-13% на годишна база увеличение на заплатите", отчете Георги Първанов и отбеляза, че част от работодателите преоформят по-високо заплащане и коригират бонусната част.



По думите му очакванията са за висока инфлация поне до края на годината. "Работодателите се опитват да си задържат добрите служители. Средната заплата достигна около 2500 лв. за страната, което е доста сериозен ръст", коментира той.



Според него е важно правителството да не увеличава данъците и да се привлекат чужди инвеститори.

